МТС расширила сеть свободного доступа к Wi-Fi в салонах в Татарстане

МТС, цифровая экосистема, расширила сеть бесплатных точек беспроводного доступа в интернет в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Заинске и Лениногорске. С 2025 г. их количество в республике выросло в полтора раза. Абоненты всех операторов, находящиеся в зоне действия сигнала, могут подключиться к бесплатному Wi-Fi с любого устройства через безопасную авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В шести крупных городах региона на сегодняшний день работает 26 Wi-Fi зон, расположенные в салонах МТС с наиболее высокой проходимостью. Для подключения к бесплатной сети нужно выбрать точку доступа МТС_Free на смартфоне и пройти стандартную процедуру авторизации. Скорость соединения до 100 Мбит/с позволяет комфортно пользоваться большинством привычных онлайн‑сервисов.

«Современные смартфоны уже давно превратились в полноценного цифрового ассистента. Мы практически всегда на связи с близкими или коллегами, выбираем и оплачиваем любые товары и услуги онлайн, учимся и работаем, отдыхаем и развлекаемся при помощи наших гаджетов. Чтобы татарстанцы могли с комфортом пользоваться привычными сервисами в любое время, мы развернули бесплатные wi‑fi‑зоны в наиболее проходимых городских локациях на территории наших салонов и рядом с ними», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

На сегодняшний день абоненты любых операторов могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi доступом в салонах МТС по адресам:

– Казань: проспект Ямашева, дома 15 и 46/33; ул. Советская, 22; ул. Беломорская, 242; ул. Ленинградская, 27; ул. Дементьева, 33а; ул. Декабристов, 187/42; проспект Победы, 141 и 91; Сибирский тракт,8;

– Набережные Челны: бульвар Энтузиастов, 16; проспект Сююмбике, д. 2/19 и 51/1а; проспект Мира 28а/2; проспект им. Джалиля, 47б к.3; проспект им. Вахитова14б;

– Альметьевск: ул. Ленина, дома 48 и 100;

– Нижнекамск: проспект Химиков, 34; ул. Корабельная, 42; ул. Сююмбике, 7; ул. Гагарина, 25; ул. Менделеева, д. 31А; проспект Строителей, 2ж;

– Лениногорск, ул. Ленинградская, 16;

– Заинск, проспект Победы, 1/02а.