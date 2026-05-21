МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане

МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане. Всего в регионе работает уже более 50 комплектов российского оборудования. К 2027 г. их на сети в республике будет уже 156.

Дагестан лидирует на Северном Кавказе по количеству построенных и планируемых к установке российских базовых станций. Инженеры МТС запустили отечественное телеком-оборудование в самых разных точках региона – от прибрежных территорий до высокогорных малонаселенных сел с непростым климатом. Например, в этом году отечественные базовые станции вышли в эфир в горных селах Мискинджа Докузпаринского района и Карекадани Левашинского, в пригородах Дербента и Хасавюрта.

Опыт эксплуатации отечественных базовых станций в прошлом году в Дагестане позволил внести полезные улучшения в оборудование. Базовые станции «Иртея» выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Они рассчитаны на более высокие нагрузки в городах, могут работать в большинстве диапазонов LTE, а также поддерживают технологии GSM и VoLTE.

Планируется, что до конца года отечественные базовые станции будут работать более чем в 150 населенных пунктах Дагестана, в том числе в самом высокогорном селе региона – Куруше в Докузпаринском районе. Это позволит значительно расширить покрытие мобильного интернета в горном ауле и проверить оборудование на прочность в самых суровых условиях.

«В некоторых населенных пунктах благодаря установке отечественных базовых станций мобильный интернет появится впервые, в других за счет запуска частот с большим радиусом действия на российском оборудовании мы значительно улучшим покрытие, особенно это актуально в горных территориях и на автомобильных дорогах», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.