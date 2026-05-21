CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане

МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане. Всего в регионе работает уже более 50 комплектов российского оборудования. К 2027 г. их на сети в республике будет уже 156.

Дагестан лидирует на Северном Кавказе по количеству построенных и планируемых к установке российских базовых станций. Инженеры МТС запустили отечественное телеком-оборудование в самых разных точках региона – от прибрежных территорий до высокогорных малонаселенных сел с непростым климатом. Например, в этом году отечественные базовые станции вышли в эфир в горных селах Мискинджа Докузпаринского района и Карекадани Левашинского, в пригородах Дербента и Хасавюрта.

Опыт эксплуатации отечественных базовых станций в прошлом году в Дагестане позволил внести полезные улучшения в оборудование. Базовые станции «Иртея» выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Они рассчитаны на более высокие нагрузки в городах, могут работать в большинстве диапазонов LTE, а также поддерживают технологии GSM и VoLTE.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Планируется, что до конца года отечественные базовые станции будут работать более чем в 150 населенных пунктах Дагестана, в том числе в самом высокогорном селе региона – Куруше в Докузпаринском районе. Это позволит значительно расширить покрытие мобильного интернета в горном ауле и проверить оборудование на прочность в самых суровых условиях.

«В некоторых населенных пунктах благодаря установке отечественных базовых станций мобильный интернет появится впервые, в других за счет запуска частот с большим радиусом действия на российском оборудовании мы значительно улучшим покрытие, особенно это актуально в горных территориях и на автомобильных дорогах», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290