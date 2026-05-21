Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества в Telegram-каналах, которые предоставляют нелегальный доступ к новинкам кино и сериалов. Организаторы таких каналов проводят аукционы, в котором якобы побеждает тот, кто переведет больше всех денег. «Победителю» обещают выплатить от 45 тыс. до 250 тыс. руб. и вернуть все перечисленные деньги, однако проверить достоверность результатов никак нельзя. На фоне выхода новых сезонов популярных российских сериалов и телевизионного шоу специалисты F6 выяснили, что по этой схеме действуют как минимум три тематических канала. Об этом CNews сообщили представители F6.

Закрытый клуб

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий мошенничества, связанный с пиратскими Telegram-каналами.

Популярный мессенджер остается одним из ресурсов, который активно используют для онлайн-пиратства. Высокий спрос на контент, нарушающий авторские права, позволяет владельцам пиратских Telegram-каналов быстро набрать аудиторию пользователей, желающих посмотреть новинки фильмов или сериалов без оплаты. Но скамеры используют такие каналы как ловушку для проведения поддельных аукционов, где главный и единственный приз – деньги.

На фоне выхода новых сезонов двух популярных российских сериалов и телевизионного шоу специалисты F6 обнаружили несколько тематических каналов, которые действуют по этой мошеннической схеме. Эти каналы распространяют ссылки на другие, закрытые каналы с новыми сериями, доступ к которым одобряется по заявке пользователей. Злоумышленники делают это, потому что нелегальный контент в открытом доступе блокируют быстрее, но и закрытые каналы живут относительно недолго.

Основные каналы используются как ориентиры для любителей пиратского контента: там постоянно публикуется ссылка на резервный закрытый канал с сериями нового сезона. За счет постоянного интереса к таким каналам во время выхода сериала у них набирается большое число постоянных подписчиков. Например, у каждого из Telegram-каналов, на которых специалисты F6 зафиксировали проведение поддельных аукционов, было в среднем по 6-7 тыс. подписчиков.

«Стрижка только началась»

Когда у пиратского канала набирается постоянная аудитория, владелец запускает схему с аукционом. Типичное сообщение выглядит так: «Аукцион. Кто больше всего скинет денег, получит приз и все свои деньги, переведенные с начала аукциона». Сумма «приза», который обещают выплатить «победителю», обычно составляет от 45 тыс. до 250 тыс. руб. «Ставки» предлагают перечислять по номеру телефона или номеру карты с указанием банка, а в качестве подтверждения – прислать чек на аккаунт в Telegram.

Затем в канале начинают публиковать списки пользователей, которые якобы уже перевели деньги, с указанием сумм «переводов» – в качестве подтверждения размещают скриншоты банковских квитанций. Возможности для обмана подписчиков в этом случае ничем не ограничены: администратор канала может указать в посте любую сумму, а подделать скриншот нетрудно. Если реальный пользователь решит испытать удачу в таком «аукционе», то лишь потеряет деньги.

Чтобы создать ажиотаж при проведении поддельного аукциона, мошенники ограничивают время. На то, чтобы «обогнать» пользователя, который якобы перевел больше всех денег, дается 10–15 минут. По итогам аукциона канал публикует скриншот либо переписки с «победителем», либо квитанции о переводе суммы «выигрыша» через банковское приложение.

В одном из таких аукционов, на котором разыгрывался «приз» в 70 тыс. руб., максимальная сумма перевода, исходя из постов в канале, составила 50 руб. После завершения мошеннического аукциона все посты, связанные с ним, удаляются из канала. На одном канале такие аукционы могут проводить регулярно, порой по несколько раз в день.

«Онлайн-пиратство несет угрозы не только правообладателям, но и обычным пользователям. В стремлении получить бесплатный доступ к контенту, защищенному авторским правом, можно незаметно стать жертвой киберпреступной схемы, и фейковые аукционы в Telegram-каналах – лишь один из таких примеров», – сказала Эвелина Переходюк, старший аналитик первой линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с поддельными аукционами

Пользуйтесь легальными онлайн‑сервисами для просмотра фильмов и сериалов.

Не принимайте участие в сомнительных аукционах и розыгрышах.

Не переводите деньги пользователям, которых не знаете в реальной жизни.