Сигнал будущего: более 4,2 тыс. кузбассовцев пользуются роутерами нового поколения от «Ростелекома»

Более 4,2 тыс. абонентов «Ростелекома» в Кемеровской области установили современные отечественные роутеры шестого поколения — Wi-Fi 6. Новые устройства обеспечивают высокую скорость передачи данных — до 3 Гбит/с, а также широкое покрытие, возможность одновременного подключения большого числа гаджетов и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Продажа роутеров, производимых российской компанией «Электра», стартовала в Кузбассе в ноябре 2025 г. Оборудование сразу же стало пользоваться спросом из-за высокой производительности и равномерного распределения трафика между всеми подключенными устройствами. Мощный чипсет нового поколения отвечает за надежную и широкую зону покрытия Wi-Fi, а также лучше справляется с помехами — благодаря этому интернет стабильно работает в многоэтажных домах, где вокруг множество других сетей.

Дмитрий Германовичус, директор по массовому сегменту Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Скорость передачи данных у Wi-Fi 6 в два раза выше, чем у предыдущих моделей. Это позволяет смотреть видео в высоком качестве с любого устройства, мгновенно загружать страницы браузера, играть в онлайн-режиме без пауз, пользоваться «умными» бытовыми приборами, которые подключаются к интернету. Радиус действия устройств тоже увеличен — устойчивый сигнал доходит даже до дальних комнат или других этажей, если это загородный дом».

Евгений Кравчук, абонент «Ростелекома», г. Кемерово: «Как только я узнал о возможности установить новый роутер, сразу же ей воспользовался: мы с женой работаем удаленно, старшая дочь готовится к ЕГЭ в онлайн-школе, младшая любит смотреть мультфильмы по интерактивному телевидению. Иногда скорости интернета на всех не хватало, особенно если параллельно запускали робот-пылесос или умный чайник. Теперь проблема решена».

