В Пензенской области усилили покрытие 4G на берегу Сурского водохранилища

Новые скорости мобильного интернета стали доступны вблизи одного из любимых мест отдыха пензенцев. Дополнительную инфраструктуру связи у Сурского водохранилища развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование оператора улучшило покрытие в селе Старая Яксарка, расположенном в непосредственной близости от водоёма. Инженеры МегаФона задействовали здесь средний диапазон частот: такое решение дает оптимальную емкость для обслуживания большого числа абонентов. После проведённых работ жители и гости населённого пункта выходят в Сеть на средней скорости 50 Мбит/с, а максимальная достигает в локации 225 Мбит/c.

«В самой Старой Яксарке проживает более 400 человек. Кроме того, через село проезжают жители региона, направляющиеся на отдых к водохранилищу. Учитывая нагрузку на сеть, мы ввели новое оборудование, обслуживающее в том числе прибрежную зону и находящийся рядом кемпинг. Сейчас здесь в полной мере можно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: онлайн-кинотеатрами, приложениями банков, видеосвязью с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Сурское водохранилище — искусственный водоем на пересечении рек Суры и Узы, созданный в конце 1970‑х годов. Особой популярностью пользуется у любителей рыбной ловли: в «Сурском море» водятся лещ, судак, густера и плотва. Также на берегах расположены турбазы и благоустроенные пляжи.