Вместо месяцев разработки — несколько дней: «Яндекс» представил для интернет-магазинов новое решение для запуска ритейл-медиа

«Яндекс» анонсировал редактор рекламных блоков специально для запуска ритейл-медиа — формата монетизации, который позволяет интернет-магазинам зарабатывать на рекламе товаров на своих сайтах и в приложениях. Самостоятельный запуск ритейл-медиа мог занимать до трех лет и достигать 250–350 млн руб. ежегодных инвестиций в разработку и техническую поддержку. С новым решением процесс занимает от одного дня до недели, не требует собственной разработки и ограничивается минимальным участием технических специалистов. Решение призвано снизить порог входа в ритейл-медиа для независимого e-commerce и нишевых маркетплейсов.

Редактор рекламных блоков доступен бесплатно после регистрации в личном кабинете «Яндекс Ритейл Медиа». С его помощью можно настроить внешний вид рекламных блоков, адаптировав их под дизайн площадки: менять цвета, размеры, шрифты, отступы и другие параметры. Сейчас в редакторе для интеграции доступны пять форматов продвижения: товарная полка, горизонтальная карточка, вертикальная карточка, сетка и карточка-слайдер. Также есть готовые шаблоны и режим предпросмотра, который позволяет увидеть еще до публикации, как блоки будут выглядеть на сайте. У партнеров «Яндекс Ритейл Медиа» нет необходимости искать рекламодателей для своих площадок, бренды и дистрибьюторы самостоятельно запускают в них продвижение через кабинет «Директ» для вендоров.

«Мы переосмыслили архитектуру запуска ритейл-медиа: вместо того, чтобы каждый ритейлер строил инфраструктуру с нуля, мы вынесли всю техническую сложность на сторону нашей платформы. Площадке остается только настроить внешний вид и разместить код — дальше система работает сама: подбирает товары, отрисовывает блоки, считает статистику. Это принципиально другая модель входа в рынок. Для рекламодателей в лице производителей товаров ритейл-медиа остается ключевым каналом продвижения. По данным нашего исследования, в 2025 г. у 84% производителей товаров на него уже приходилось до трети рекламных бюджетов, — сказала Мария Старская, руководитель развития «Яндекс Ритейл Медиа».