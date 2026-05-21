Выручка VK за первый квартале превысила 37 миллиардов рублей

VK представила операционные и финансовые результаты за I квартал 2026 г. EBITDA компании выросла на 27% год к году и составила 6,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%. VK повышает прогноз на 2026 г. и ожидает, что по итогам года показатель составит более 24 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Выручка VK за I квартал 2026 г. увеличилась на 2,1 млрд руб. или на 6% год к году до 37,6 млрд руб. Компания продолжает сокращать долговую нагрузку – чистый долг на конец апреля 2026 г. уменьшился на 20 млрд руб. (на 25%) до 62 млрд руб. по сравнению с концом 2025 г. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

У VK диверсифицированные источники выручки. Выручка VK Tech выросла на 59% до 4,3 млрд руб. год к году. Выручка образовательных сервисов для детей выросла на 23% год к году до 2,5 млрд руб. Доходы от in-stream видеорекламы выросли на 28% год к году до 2,1 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы крупного бизнеса увеличились на 4% до 12,5 млрд руб.

В I квартале 2026 г. средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 9 млн год к году и достигла 87,8 млн пользователей. Показатель time spent составил в среднем 6,9 млрд мин в день — пользователи проводили в среднем на 29% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В среднем за день один пользователь использует два продукта и проводит в VK около 80 мин.

