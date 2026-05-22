«+7 Телеком» расширил сеть в Луганске, Антраците и вдоль ключевых трасс ЛНР

Оператор связи «+7 Телеком» продолжает развитие телеком-инфраструктуры в Луганской Народной Республике. Компания ввела в эксплуатацию новые базовые станции, расширив покрытие и увеличив емкость сети в городах и на ключевых транспортных направлениях. Об этом CNews сообщили представители «+7 Телеком».

В городе Антрацит повышена скорость передачи данных и стабильность соединения в четвертом и пятом микрорайонах — это плотная жилая застройка, где расположены школы, социальные учреждения и автостанция. Обновление инфраструктуры в этих кварталах обеспечивает более комфортную работу онлайн-сервисов, дистанционного обучения и мобильных приложений. Также улучшены параметры сети на выезде из города в сторону поселка Крепенский и основных транспортных маршрутов.

Развитие инфраструктуры вдоль автомобильных дорог позволило расширить покрытие и повысить стабильность соединения в населенных пунктах Новосветловка и Придорожное по направлению к Краснодону и по дороге к пункту пропуска Изварино. Дополнительно увеличена емкость сети на участке трассы между Молодогвардейском и Придорожным, а также на подъездах к Луганску.

В Луганске работы охватили один из центральных районов города, что позволило повысить устойчивость сети в условиях плотной застройки и высокой нагрузки. Также покрытие расширено на трассе в направлении Старобельска и на участке между Старобельском и Беловодском, что повысило доступность услуг на протяженных маршрутах.

Улучшение качества связи в указанных локациях напрямую связано с повседневными задачами жителей региона. В городах — это доступ к цифровым сервисам, онлайн-работе и коммуникациям. На трассах — возможность оставаться на связи в дороге, пользоваться навигацией и оперативно обращаться за помощью при необходимости.

Развитие сети сопровождается решениями, направленными на надежность услуг в любых условиях. Домашний интернет «+7 Телеком» по технологии GPON доступен в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе и может работать даже при массовых отключениях электроэнергии. Достаточно подать питание на роутер от источника 12 В, и доступ в интернет сохранится. Такое решение позволяет абонентам оставаться на связи даже в нестандартных ситуациях.

«Мы развиваем сеть, исходя из реальных сценариев жизни людей: дома, в дороге, в центре городов. Наша задача — обеспечить устойчивую связь и доступ к сервисам в любой ситуации», — сказали в компании.

Расширяя покрытие в жилых районах и вдоль ключевых маршрутов, а также обеспечивая бесперебойный интернет в домах жителей Новороссии, «+7 Телеком» формирует устойчивую цифровую среду региона, где связь становится базовой частью комфорта и безопасности.