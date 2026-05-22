«Авито Реклама» запустила автотаргетинг

«Авито Реклама» объявила о расширении набора инструментов для настройки таргетинга. Теперь алгоритмы площадки могут самостоятельно подбирать аудиторию для показов рекламы: это упрощает запуск кампании.

Инструмент подойдет малому и среднему бизнесу, а также рекламодателям, которым важно запускать кампании быстро и с минимальным количеством ручных настроек. Автотаргетинг можно использовать опционально как в новых кампаниях, так и в активных.

Для автоматического подбора целевой аудитории алгоритмы «Авито Рекламы» анализируют рекламный текст и креатив, а также поведение пользователей на площадке.

Подключить автотаргетинг можно в кабинете «Авито Рекламы» при настройке кампании с оплатой за клики.