«М.видео» расширяет ассортимент еды: на маркетплейсе появились семечки, сладости и снеки

«М.видео» объявляет о расширении ассортимента собственного мультикатегорийного маркетплейса. В продаже появились семечки, сладости и снеки. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель отдела «Товары и Зоопродукты» компании «М.видео» Екатерина Стригина: «Категория продуктов появилась продолжает активно расширяться. Пользователям доступны как привычные товары, связанные с техникой и домашними сценариями потребления — например кофе, — так и более повседневные категории. В ассортименте уже появились семечки, фруктовые снеки и сладости. Например, семечки могут стать отличным дополнением к просмотру фильма дома, а снеки и сухофрукты — удобным вариантом для дороги, поездок и прогулок. Мы видим интерес покупателей к таким сценариям и продолжим постепенно расширять категорию».

В онлайн-каталоге маркетплейса «М.видео» уже доступны: семечки «Джинн» «Солнечный великан» 200 г — от 169 руб.; семечки «Джинн» «Солнечный великан» 300 г — от 214 руб.; вяленые яблоки «ВкусЪ» зефирные — от 113 руб.; конфеты Lawrence «Дикая вишня с марципаном» — от 1776 руб.

Семечки «Джинн» представлены в классическом формате жареных подсолнечных семечек в увеличенных упаковках для перекуса дома, в дороге или во время просмотра фильмов и спортивных трансляций. В ассортименте доступны как компактный формат 200 граммов, так и увеличенная упаковка 300 граммов.

Также в каталоге появились фруктовые снеки и сладости. Вяленые яблоки «ВкусЪ» выполнены в формате легкого перекуса без сложных ингредиентов и подходят для повседневного потребления. Конфеты Lawrence «Дикая вишня с марципаном» относятся к премиальному сегменту сладостей и представлены в подарочном формате.