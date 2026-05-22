CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

«Телфин» масштабирует чат-бота и переходит на платформу «Макс»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявляет об обновлении сервиса «Телфин.Бот» для контроля качества обслуживания. Теперь решение позволяет получать уведомления о звонках и СМС, а также записи и резюме телефонных разговоров — не только в Telegram, но и в «Макс». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

В рамках обновления компания «Телфин» представила бота в «Макс». В мессенджере есть возможность прослушивать аудиофайлы и пересылать их коллегам. Благодаря технологии транскрибации пользователи могут получать короткие текстовые расшифровки и резюме разговоров. Гибкость настроек позволяет фильтровать уведомления по внешним номерам или определенным добавочным, а также по очередям конкретных отделов или региональных офисов.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

При пропуске вызова система дополнительно сообщает время ожидания ответа: так сервис помогает компаниям оперативно реагировать на обращения, эффективнее контролировать стандарты обслуживания и повышать продуктивность сотрудников, которые теперь могут работать с данными, не покидая привычный интерфейс мессенджера.

«Вы можете получать уведомления обо всех звонках там, где вам удобно, — и максимально быстро реагировать на пропущенные вызовы, негативные отзывы и недовольство клиентов, отраженные в резюме разговоров. Больше не нужно «вручную» прослушивать записи или отслеживать статистику обращений в CRM: информация по всем голосовым обращениям всегда находится под рукой», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290