«Телфин» масштабирует чат-бота и переходит на платформу «Макс»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявляет об обновлении сервиса «Телфин.Бот» для контроля качества обслуживания. Теперь решение позволяет получать уведомления о звонках и СМС, а также записи и резюме телефонных разговоров — не только в Telegram, но и в «Макс». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

В рамках обновления компания «Телфин» представила бота в «Макс». В мессенджере есть возможность прослушивать аудиофайлы и пересылать их коллегам. Благодаря технологии транскрибации пользователи могут получать короткие текстовые расшифровки и резюме разговоров. Гибкость настроек позволяет фильтровать уведомления по внешним номерам или определенным добавочным, а также по очередям конкретных отделов или региональных офисов.

При пропуске вызова система дополнительно сообщает время ожидания ответа: так сервис помогает компаниям оперативно реагировать на обращения, эффективнее контролировать стандарты обслуживания и повышать продуктивность сотрудников, которые теперь могут работать с данными, не покидая привычный интерфейс мессенджера.

«Вы можете получать уведомления обо всех звонках там, где вам удобно, — и максимально быстро реагировать на пропущенные вызовы, негативные отзывы и недовольство клиентов, отраженные в резюме разговоров. Больше не нужно «вручную» прослушивать записи или отслеживать статистику обращений в CRM: информация по всем голосовым обращениям всегда находится под рукой», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».