CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В Москве запустили систему цифровой передачи документов в СФР — теперь ряд социальных услуг оформляются быстрее

Столичный Департамент информационных технологий запустил в тестовом режиме информационную систему, которая упрощает взаимодействие центров госуслуг «Мои документы» с Социальным фондом России (СФР) по Москве и Московской области, обеспечивая передачу документов в цифровом формате. Благодаря ей жители столицы могут быстрее получать ряд социальных услуг. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Сейчас система позволяет обмениваться документами между центрами госуслуг «Мои документы» и СФР для предоставления жителям шести государственных услуг. Например, среди них единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, а также компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей военнослужащих.

«Раньше документы передавали в Социальный фонд России в бумажном виде через специализированную курьерскую службу. Теперь благодаря новой системе для предоставления некоторых госуслуг специалист может отсканировать предоставленные документы и за считаные секунды передать их в СФР. Это позволяет еще быстрее предоставлять жителям социальные услуги», – сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

В ближайшее время систему задействуют при предоставлении большего количества госуслуг Социального фонда России. Также город планирует подключить к цифровой передаче документов и другие государственные учреждения, что позволит дополнительно упростить взаимодействие москвичей с органами городской власти и сделать получение государственных услуг еще более комфортным и оперативным.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290