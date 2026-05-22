Выручка холдинга «ON Медиа» в I квартале составила почти 7 млрд рублей

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за I квартал 2026 г. Консолидированная квартальная выручка медиавертикали увеличилась на 3,8% год к году и составила 6,965 млрд руб. Платящая аудитория флагманского сервиса — онлайн-кинотеатра «Кион» — прибавила 30%, а совокупная база «Кион» в четырех средах распространения составила 16,3 млн человек. Общая стоимость проданных билетов направления «МТС Live» достигла 10,6 млрд руб., каталог «ON Лейбла» увеличился на 38%. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

Основные итоги I квартала 2026 года

Драйвером квартального роста стало опережающее развитие OTT- и ТВ-сервисов.

Платящая аудитория «Кион»: +30% год к году. Совокупная аудитория «Кион» (OTT, кабель, спутник, IPTV): 16,3 млн пользователей (+1,5 млн год к году). Каталог «ON Лейбла»: +38% год к году. Время потребления контента в книжном сервисе «Кион Строки»: +20%. Среднее время прослушивания на пользователя в «Кион Музыка»: +11%. Общая стоимость проданных билетов (GMV) направления «МТС Live» составила 10,6 млрд руб. (+1,4%). Выручка холдинга: 6,965 млрд руб. (против 6,708 млрд руб. годом ранее).

«Кион» – ставка на оригинальный контент

Платящая аудитория онлайн-кинотеатра «Кион» в I квартале 2026 г. выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.. Общая аудитория сервиса в четырех средах (спутниковое, кабельное, IPTV и OTT) составила 16,3 млн пользователей.

В разработке и производстве «Кион» находятся более 100 оригинальных сериалов и фильмов. Зрители ежемесячно получают премьеру нового проекта. Самыми успешными сериалами собственного производства на «Кион Originals» в 2026 г. стали комедийный сериал «Жека Рассел», продолжение франшизы «Сергий против нечисти. Зов предков», драма «Резервация» с Денисом Шведовым и «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым.

Бизнес-вертикаль офлайн-развлечений

В I квартале 2026 г. билетная бизнес-вертикаль холдинга «ON Медиа» «МТС Live» реализовала 4,2 млн билетов. Показатель GMV составил 10,6 млрд руб., увеличившись на 1,4% по сравнению с I кварталом 2025 г. Развлечения подорожали во всех сегментах: средняя цена билета на спектакли и детские постановки выросла на 11% (до 2,466 тыс. и 1,615 тыс. руб., соответственно), на концерты — на 9% (2,8 тыс. руб.), на мюзиклы — на 6% (3,213 тыс. руб.).

Основным драйвером продаж остаются концерты, на которые приходится 55% выручки в I квартале, при этом количество концертных событий в России выросло на 14% с наиболее заметной динамикой в Воронеже (+38%), Краснодаре (+21%), Нижнем Новгороде (+18%) и Казани (+16%). Топ концертов по продажам возглавило шоу Леонида Агутина в «Лужниках», также в рейтинге самых кассовых выступление Ани Лорак в «Live Арене», Pharaon в «ВТБ Арене», «Руки Вверх!» в Лужниках, а также еще один концерт Агутина в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ключевым событием квартала стал ребрендинг Ticketland, одной из старейших билетных витрин на российском медиарынке. Обновление позволило усилить позиционирование сервиса, унифицировать его с экосистемой холдинга и расширить аудиторию пользователей за счет нового пользовательского опыта.

«ON Лейбл»

Рост каталога «ON Лейбла» на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. обеспечен за счет подписания новых артистов, выпуска оригинальных релизов и развития эксклюзивных проектов лейбла на всех ключевых стриминговых площадках. Самым прослушиваемым артистом, которого лейбл подписал в 1 квартале 2026 г., стал рэпер Seemee. Только за январь-март его треки собрали 3 млн стримов.

«Кион Музыка»

Рост среднего времени прослушивания на 11% обусловлен развитием рекомендательных алгоритмов, расширением каталога и совершенствованием пользовательского опыта в приложениях.

«Кион Строки»

Общее время потребления книжного сервиса «Кион Строки» в I квартале 2026 г. увеличилось на 20% год к году: расширена библиотека оригинальных релизов, а также усилена синергия с другими сервисами холдинга в рамках стратегии «360».