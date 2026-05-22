CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Алтайском крае»

«Яндекс Маркет» и правление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе заработала специальная витрина «Сделано в Алтайском крае» с товарами местных брендов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сейчас на витрине уже собраны различные локальные предложения – от товаров для творчества до продуктов питания и аксессуаров. В будущем ассортимент будет расширяться: для того, чтобы попасть на витрину, предпринимателю, чье производство расположено в регионе, необходимо заполнить форму. После проверки информации товары будут добавлены на витрину. Получить консультацию по участию также можно в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«Запуск витрины «Сделано в Алтайском крае» на одной из крупнейших электронных торговых площадок страны – это важный шаг в продвижении нашей локальной продукции. Теперь у алтайских производителей появляется дополнительный канал сбыта и возможность заявить о себе на всю Россию. Мы видим, что интерес к региональным брендам растет, и наша задача – помочь предпринимателям воспользоваться этим инструментом», – отметила начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

Заключение этого соглашения – следующий шаг «Яндекс Маркета» по поддержке и продвижению отечественных брендов. Ранее на площадке появился раздел «Сделано в России», где собраны региональные витрины, в том числе «Сделано в Тюменской области», «Сделано на Кубани» и «Сделано в Удмуртии». Компания планирует и дальше масштабировать инициативу на другие регионы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290