44% россиян оформляют страховку с телефона

Интерес россиян к страховым мобильным приложениям продолжает расти — только за последний год количество поисковых запросов в RuStore по теме страхования увеличилось на 60%. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Статистику российского магазина приложений подтверждают и данные Росгосстраха — в страховой компании отмечают, что россияне все чаще используют именно смартфон для доступа к страховым сервисам. Так, если в мае 2024 г. соотношение компьютеров к смартфонам при оформлении полисов составляло 62% к 38%, то в мае 2026 г. — уже 55% к 44%.

Чаще всего с мобильного устройства оформляют страхование от несчастных случаев (65% клиентов в «цифре» использовали смартфон), страховку для домашних животных (55%), страхование жилья и имущества (52%), а также коробочные продукты добровольного медицинского страхования, включая телемедицину и онкострахование (52%).

Цифровизация

«Еще несколько лет назад страховое приложение было лишь витриной для покупки полиса. Сегодня это полноценный цифровой сервис: консультации, оформление, продление и урегулирование убытков — все это доступно в пару касаний на экране. Пользователи это оценили, и смартфон постепенно становится основной точкой входа в страхование», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

«Мы видим, что россияне стали чаще выбирать смартфон для пользования страховыми сервисами, однако компьютеры сохраняют лидерство, прежде всего за счет ОСАГО — самого массового страхового продукта. При первичном оформлении такого полиса клиенту необходимо ввести большой объем данных, и многим удобнее делать это с компьютера. Без ОСАГО на смартфоны приходится уже две трети покупок страховых полисов», — сказал начальник отдела онлайн-продвижения и цифровых продаж Росгосстраха Денис Захаров.

