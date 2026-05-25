МТС ускорила интернет на обновленном Ленинградском вокзале

ПАО «МТС» улучшила качество мобильной связи и интернета на железнодорожном Ленинградском вокзале в Москве, который открылся после реконструкции 22 мая. Благодаря модернизированной сети связи посетители и сотрудники вокзала могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 350 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ленинградский вокзал, который входит в состав транспортного хаба «Площадь трех вокзалов», является одной из узловых точек городской инфраструктуры, которой ежедневно пользуются десятки миллионов пассажиров поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Ленинградский вокзал открылся 22 мая 2026 г. после комплексного масштабного ремонта, который включал в себя реставрацию исторического здания, реконструкцию корпусов и комплексную модернизацию инфраструктуры.

Для улучшения покрытия и расширения пропускной способности сети в здании вокзала инженеры МТС установили оборудование базовой станции в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100 по технологии MIMO 2x2, которая позволяет более эффективно использовать частотный ресурс.

Установленное оборудование позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 350 Мбит/с и звонить, в том числе с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет), на всей территории вокзала, включая цокольный этаж, новые зоны ожидания, кассового обслуживания и коворкинга, кафе и технические помещения.

«Ленинградский вокзал – старейший вокзал страны, которым ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров. Он по праву является одной из визитных карточек Москвы и одним из крупнейших объектов столичного транспортного каркаса. Безусловно, улучшение качества связи в таком значимом для миллионов людей месте, имеет для нас приоритетное значение. Не отставая от работ по обновлению самого здания вокзала и модернизации всех его инженерных систем, мы, в свою очередь, провели работы в нашей зоне ответственности – улучшили покрытие и расширили емкость мобильной сети связи, чтобы пассажиры и сотрудники вокзала могли пользоваться необходимыми интернет-сервисами и общаться», ꟷ сказал технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев.

