Ozon предложил возможности для монетизации авторам контента в и «ВКонтакте»

С 25 мая 2026 г. авторы страниц в «Макс» и «ВКонтакте» могут подключиться к реферальной программе Ozon Blogger и зарабатывать на рекомендациях товаров маркетплейса в своих блогах. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ozon Blogger — это инструмент, который позволяет авторам зарабатывать на рекомендациях товаров маркетплейса. Сервис дает авторам контента возможность выбрать любой из тысяч товаров разных категорий для продвижения в привычном для себя формате — публиковать посты, подборки или видео.

Маркировку, отчетность и все остальные технические процессы Ozon берет на себя – это позволяет авторам сосредоточиться на создании контента и не тратить время на административные задачи. Каталог товаров для продвижения и аналитика по результатам размещений доступны в личном кабинете блогера в покупательском приложении Ozon.

«Пользователи все чаще открывают новые товары и бренды через контент авторов — короткие видео, подборки и рекомендации в социальных сетях и мессенджерах. Мы видим, как активно такие сценарии развиваются на российских платформах, поэтому расширяем возможности Ozon Blogger для авторов «Макс» и «ВКонтакте». Сервис помогает авторам монетизировать контент в привычном формате: выбирать товары из каталога Ozon, делиться рекомендациями с аудиторией и получать вознаграждение за покупки по своим публикациям», — отметила Анастасия Оборотова, директор по операционному маркетингу Ozon.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В качестве вознаграждения авторы получают процент от продажи каждого товара, которые пользователи купили по их рекомендации. В зависимости от категории товара оно может достигать 50% от стоимости покупки.

Подключиться к платформе может любой автор — минимального порога по объему аудитории нет. Сервис доступен пользователям со статусом самозанятого. Чтобы начать работу, автору нужно оставить заявку на лендинге, указать площадку и налоговый статус. После модерации открывается доступ к кабинету блогера.

