Цифровой комфорт для курортников обеспечил «МегаФон» в Белокурихе

На федеральном курорте Белокуриха выросла скорость мобильного интернета и улучшилась связь. «МегаФон» установил телеком-оборудование в популярном туристическом месте, где сосредоточены отели, достопримечательности и пешеходные тропы для оздоровления. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Белокуриха — это федеральный бальнеологический курорт в Алтайском крае, расположенный в предгорьях Алтая. Он всемирно известен благодаря своим уникальным термальным радоновым источникам, чистому горному воздуху и мягкому микроклимату. Сюда едут не только лечится, но и просто отдохнуть и насладится природой Алтайского края. Почти вся территория города – это санатории и туристические объекты, с высокой концентрацией пользователей мобильной связи, причем вне зависимости от времени года. Чтобы обеспечить всех отдыхающих надежной связью и мобильным интернетом специалисты «МегаФона» включили в контур устойчивого 4G еще один телеком-объект на улице Славского.

Инженеры использовали сети 2G и 4G для качественной голосовой связи и быстрого мобильного интернета. Среднечастотные диапазоны в LTE позволяют сигналу распространяться на большие расстояния, оставаясь доступным даже в отдаленных прогулочных зонах. Гости курорта активно практикуют терренкур – это метод оздоровления – дозированные пешие прогулки по размеченным маршрутам. Теперь, согласно замерам специалистов, максимальные скорости мобильного интернета составляют здесь до 80 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы читать онлайн-книги, смотреть любимые сериалы, делится впечатлениями в мессенджерах и соцсетях или, при необходимости, решать рабочие вопросы.

«Белокуриха – главный туристический бренд региона, где 70% городской инфраструктуры ориентировано на прием гостей. Задача оператора – обеспечить отдыхающих надежной связью. Стабильный сигнал делает курорт еще привлекательнее для путешественников со всей России. Качественный интернет в смартфоне сегодня играет важную роль при выборе места отдыха, ведь современные туристы не готовы уходить в офлайн даже во время отпуска и восстановления сил», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

