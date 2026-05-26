CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

«2ГИС» адаптировал приложение для незрячих пользователей

В «2ГИС» на Android появилась поддержка TalkBack — системной функции озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь пользователям с нарушениями зрения гораздо проще и удобнее ориентироваться в городе: находить организации и строить маршруты и транспорт. Об этом CNews сообщил представитель «2ГИС».

Ранее похожая поддержка появилась и на iPhone: в «2ГИС» уже работает адаптация для VoiceOver — встроенная в iOS функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд.

TalkBack — встроенная функция Android, которая озвучивает элементы интерфейса: кнопки, списки, карточки мест, подсказки и другие действия на экране. Она помогает людям с нарушениями зрения пользоваться смартфоном через жесты и голосовое сопровождение. Поддержка TalkBack делает самые востребованные функции приложения «2ГИС» доступными для незрячих: например, можно найти место, узнать актуальную информацию о нём, позвонить на контактный номер, построить маршрут, понять, какой транспорт ходит и на какой остановке выходить.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

«В России, по данным Всероссийского общества слепых, сотни тысяч человек с нарушениями зрения. Большинство из них в повседневной жизни используют смартфоны — без адаптации приложений, в частности, карт и навигации, часть важных функций остаётся труднодоступной. Поэтому мы продолжаем совершенствовать технологии для разных активных аудиторий: с запуском поддержки TalkBack на Android важные функции геосервиса стали доступны ещё большему числу пользователей. Это про комфорт для незрячих и спокойствие для их близких: человек сам находит адрес, слушает карточку места, строит маршрут и добирается без постоянного сопровождения», — отметил директор по продукту «2ГИС» Максим Берёзкин.

Включить функцию TalkBack можно в настройках смартфона на платформе Android: «Настройки» → «Специальные возможности» → TalkBack. Дополнительно в настройках «2ГИС» ничего включать не нужно — сервис готов к работе в голосовом интерфейсе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

«Яндекс» хоронит веб-студии. Создана российская ИИ-платформа, которая делает сайты по описанию

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290