«Авито Работа» представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей

В помощь соискателям «Авито Работа» запустила калькулятор «Знайте себе цену». Новый сервис зарплатной аналитики поможет кандидатам указать желаемую заработную плату согласно рыночной ситуации, так как размер заработной платы остается для соискателя основным фактором при выборе работодателя. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

По данным опроса Авито Работы, этот критерий отмечают в числе наиболее важных 51% россиян. Дополнительную уверенность при принятии решения дает знание рыночной зарплатной вилки. Опрос проведен сервисом «Авито Работа» среди более 7500 работающих россиян в марте 2026 г.

С помощью нового сервиса можно за несколько секунд оценить свой уровень зарплаты: достаточно ввести профессию, график, регион и размер текущего заработка, чтобы узнать рыночную вилку, рассчитанную на основе схожих предложений. Также сервис выдает подборку вакансий от проверенных работодателей, где выделены объявления, уровень зарплат в которых соответствует рыночному по оценке «Авито».

Функция «Знайте себе цену» доступна через баннер на главной странице «Авито Работы» в приложении или на сайте по ссылке. Введенные пользовательские данные обезличены и используются только для расчета уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями.

«Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 г. они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис “Знайте себе цену” помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии»», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

