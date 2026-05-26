CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Linx Cloud увеличил инфраструктуру облака в два раза

Linx Cloud расширил объем и возможности своей облачной платформы с помощью процессоров с тактовой частотой от 3 ГГц и систем хранения данных на базе OceanStor Dorado от Huawei. Установка новых СХД позволила расширить емкость хранения данных в полтора раза, а объем вычислительных ресурсов облака в процессе обновления удвоился. Об этом CNews сообщили представители Linx Cloud.

Теперь в портфолио Linx Cloud представлены вычислительные ресурсы трех категорий: стандартный кластер с тактовой частотой от 2,2 ГГц для энергоэффективных и многопоточных нагрузок (виртуализация, контейнеры, базы данных), производительный кластер с тактовой частотой от 3,0 ГГц для универсального баланса производительности (офис, ERP, разработка, аналитика) и высокопроизводительный кластер с тактовой частотой 3,8 ГГц для максимальной скорости отклика (трейдинг, высоконагруженные системы уровня 1С:ERP, инженерные расчеты, системы без поддержки многопоточности).

Расширение мощностей сопровождается обновлением тарифной политики для вычислительных ресурсов. Вместе с новым оборудованием Linx Cloud расширяет портфель IaaS-предложения, чтобы полностью соответствовать растущим потребностям заказчиков и формировать оптимальные ценовые условия под каждую задачу.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«Наиболее критичными требованиями крупных компаний к облачной инфраструктуре являются возможность ее оперативного масштабирования и гибкого подбора технических характеристик, отвечающих конкретным бизнес-задачам. Мы провели расширение облачной платформы с учетом этих факторов и тем самым повысили вариативность нашего предложения», – отметил Дмитрий Щегольков, директор по продуктам и технологическому развитию Linx Cloud.

Работа по расширению инфраструктуры была проведена параллельно в дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Это дает клиентам Linx Cloud уверенность в возможности масштабироваться в облачной платформе и развитии геораспределенной отказоустойчивой архитектуры их систем. Высокая производительность облака позволит заказчикам компании решать ресурсоемкие задачи: работать с большими базами данных, ERP-системами и контейнеризованными средами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

«Яндекс» хоронит веб-студии. Создана российская ИИ-платформа, которая делает сайты по описанию

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290