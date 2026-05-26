mt cloud расширил зону присутствия в IXcellerate и усилил отказоустойчивость облака

Облачный провайдер mt cloud от Movetel нарастил серверные мощности и развернул дополнительные геораспределенные кластеры на базе сети дата-центров IXcellerate. Проект направлен на повышение отказоустойчивости платформы, распределение нагрузок между площадками и развитие сервисов. Об этом CNews сообщили представители Movetel.

mt cloud сотрудничает с IXcellerate уже несколько лет и рассматривает ее инфраструктуру как основу для дальнейшего роста. Ключевыми особенностями ЦОД-партнера являются возможности масштабирования и гарантия высокой производительности. IXcellerate обеспечивает бесперебойность сервисов за счет резервирования систем электропитания и охлаждения, круглосуточной инженерной поддержки и клиентского сервиса.

Инфраструктура заказчика соответствует требованиям №152-ФЗ «О персональных данных» и стандарту PCI DSS. Для ее размещения mt cloud арендует стойки с нагрузкой 10-12 кВт и выше, в том числе под GPU-конфигурации для решения высокопроизводительных вычислительных задач.

Инсталляции локализованы в дата-центрах уровня Tier III, в Южном и Северном кампусах. Геораспределение ресурсов обеспечивает непрерывную работу облака, позволяет гибко управлять нагрузкой в зависимости от специфики задач и создавать индивидуальные решения. Высокий уровень связности обеспечивается прямыми подключениями к нескольким магистральным операторам связи — резидентам телехауса IXcellerate.

«Для нас как для специализированного облачного провайдера инфраструктура — основа сложных архитектурных сценариев. В проектах используются гибридные и распределенные модели, где критичны отказоустойчивость, стабильная работа под нагрузкой и масштабирование без пересборки. Расширение присутствия в IXcellerate до двух независимых площадок позволяет реализовывать резервные сценарии, распределять критичные нагрузки и обеспечивать устойчивую работу инфраструктуры в целом», — отметил генеральный директор mt cloud Тимур Чубарин.

«Все дата-центры IXcellerate проектируются как независимые площадки, что позволяет заказчикам строить геораспределенные и резервируемые ИТ-системы. Для облачных провайдеров это особенно важно при работе с высоконагруженными сервисами и критичными приложениями. Мы обеспечиваем им фундамент для цифрового роста и помогаем развиваться без инфраструктурных ограничений», — сказал генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов.

mt cloud планирует расширять партнерство с IXcellerate по мере увеличения количества проектов и усложнения задач клиентов.