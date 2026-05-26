МТС запустила новую базовую станцию в бамовском поселке

МТС усилила сеть LTE в поселке Февральск Селемджинского района. Новая базовая станция обеспечивает скоростной доступ к сети и сверхчеткую голосовую связь для более чем 3000 жителей северного поселка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое оборудование МТС улучшило скоростные характеристики и емкость сети. Связь доступна на всей территории поселка, где расположены многоквартирные жилые дома, дом культуры, школа, детский сад и спортивный комплекс. Февральск является важной логистической точкой в регионе. Здесь расположена крупная железнодорожная станция БАМ, а также проходит автодорога Введеновка-Февральск, соединяющая Селемджинский район с южными территориями области. Новая базовая станция позволяет даже в часы пиковой нагрузки на сеть пользоваться мобильным интернетом для загрузки на смартфоны и планшеты видео в формате UltraHD, обмениваться «тяжелыми» файлами в мессенджерах и соцсетях.

«Февральск – не только важный логистический пункт на севере области, здесь расположены производственные помещения лесозаготовительных и горнодобывающих предприятий. С развитием экономики и ростом объемов грузоперевозок растет потребность в скоростном доступе к интернет-ресурсам, возрастает трафик, поэтому мы развиваем сетевую инфраструктуру на этих территориях. Скоростной интернет позволяет транспортным компаниям в режиме реального времени отслеживать маршруты, координировать доставку грузов, пользоваться онлайн-сервисами даже в условиях северной удаленности. Улучшение качества связи также окажет положительное влияние на повседневную жизнь февральцев – позволит всегда оставаться на связи с близкими и родственниками и запускать популярные приложения для работы или учебы», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

