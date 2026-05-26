«ТрансТелеКом» запустил в поездах ФПК игры с возможностью соревноваться с попутчиками

Компания «ТрансТелеКом» объявила о запуске новой функциональности на информационно-развлекательном портале «Попутчик» в поездах ФПК. Теперь пассажиры дальнего следования могут во время поездки не только читать, слушать музыку, заказывать горячее питание, но и играть в мобильные игры, соревнуясь с людьми, едущими в том же поезде.

Современные путешественники ценят комфорт, безопасность и возможность провести время в дороге с пользой. С новой опцией поездка из простого перемещения из точки А в точку Б превращается в пространство для общения, здорового соперничества и развития интеллекта. Главная инновация – возможность играть не против компьютера, а с реальными людьми, находящимися в соседнем купе или вагоне. Игры, поддерживающие такой формат, отмечены специальным значком и пометкой «По сети». Это упрощает навигацию по меню и позволяет быстро отыскать опцию для игры с попутчиками.

Найти соперника просто: достаточно выбрать в разделе игр подходящую и, сохраняя анонимность, подобрать себе ник из предложенного множества. После этого система покажет список других зарегистрированных пассажиров, готовых к игре, или потребуется дождаться оппонента в «Зале ожидания». При этом для пассажиров, предпочитающих уединение, сохраняется возможность сыграть с компьютером.

В обновленной версии «Попутчика» представлен широкий выбор игр «По сети» на любой вкус: классические шахматы; Реверси – стратегическая игра с простыми правилами на захват фишек противника; Длинные нарды – сочетание тактики и везения, где нужно первым привести свои шашки к финишу; Мемо (найди пару) – игра на развитие памяти и внимания; Морской бой – легендарная дуэль по уничтожению флота соперника; Крестики-нолики – классика на новом уровне, где для победы нужно выстроить пять символов в ряд; Быки и коровы – на разгадывание секретного кода противника; Четыре в ряд – динамичная игра, в которой требуется первым выстроить четыре фишки по горизонтали, вертикали или диагонали.