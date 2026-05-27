«МТС Банк» запустил онлайн-сервис для бизнеса на АУСН

«МТС Банк» объявляет о запуске полного комплекса услуг для предпринимателей, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Теперь клиенты банка могут вести свою деятельность полностью через личный кабинет в интернет-банке. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«МТС Банк» входит в реестр уполномоченных банков Федеральной налоговой службы по Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Это специальный режим, где налоги рассчитываются автоматически. Из ключевых преимуществ – практически полное отсутствие НДС и льготы по страховым взносам. Клиентам не нужно сдавать в налоговую декларации, уведомления и справки. Банк автоматически передает все сведения – предпринимателю достаточно только проверить данные.

АУСН доступен в большинстве регионов России и позволяет предпринимателям вести бизнес с меньшими издержками. Он подходит микробизнесу и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых соответствует условиям применения специального налогового режима, с доходом до 60 млн рублей и штатом не более пяти человек, которые получают зарплату безналичным путем.

В «МТС Банке» предприниматели могут зарегистрировать бизнес и в течение 30 дней перейти на АУСН. Также клиенты, работающие на УСН или НПД, могут поменять налоговый режим с первого числа следующего месяца. Переход с любого другого налогового режима возможен только в начале следующего года.

Кроме того, новые клиенты при подключении расчетно-кассового обслуживания в «МТС Банке» могут подобрать для себя оптимальные условия обслуживания с помощью калькулятора тарифов.

«МТС Банк» поможет предпринимателям разобраться в деталях – достаточно подать заявку на сайте или в приложении «МТС Бизнес».

