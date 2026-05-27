«М.видео» открывает регистрацию партнерских ПВЗ по всей России

«М.видео» объявляет о запуске регистрации партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) через специальную платформу open.mvideo.ru. Новый проект позволит предпринимателям по всей России присоединиться к логистической и сервисной инфраструктуре Компании и открыть собственный пункт выдачи заказов «М.видео». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор «М.видео» Владислав Бакальчук: «Развитие собственной партнерской сети ПВЗ — важный этап масштабирования омниканальной инфраструктуры и мультикатегорийного маркетплейса «М.видео». Мы продолжаем трансформировать Компанию в платформу, которая объединяет широкий ассортимент товаров, собственную розничную сеть, логистику, сервисы и партнерскую экосистему. С прошлого года в дополнение к постаматам 5post мы запустили выдачу в партнерских ПВЗ «Яндекс.Маркета» и СДЭК. В дополнение к этому мы хотим наращивать партнерскую сеть ПВЗ под брендом «М.видео». Мы стремимся сделать подключение к нашей инфраструктуре максимально простым и доступным. Новый проект позволит партнерам быстро запускать точки выдачи заказов с минимальными дополнительными инвестициями, используя технологии, операционные процессы и узнаваемость «М.видео». Для нас развитие сети ПВЗ — это одновременно расширение логистического покрытия, повышение доступности сервисов Компании и важная часть дальнейшего масштабирования мультикатегорийного маркетплейса по всей России».

Теперь любой желающий может подать заявку на подключение и стать партнером компании. Новый формат ориентирован на быстрое и удобное масштабирование сети ПВЗ с минимальным порогом входа для партнеров и упрощенным процессом запуска.

На текущем этапе для открытия партнерского ПВЗ достаточно помещения площадью от 20 кв. м. «М.видео» берет на себя предоставление базовых материалов для брендирования точки, включая фирменные элементы оформления. При этом запуск проекта не требует существенных дополнительных инвестиций со стороны предпринимателя.

Для работы пунктов выдачи Компания разработала собственное программное обеспечение с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Система позволяет быстро интегрировать точку в операционные процессы «М.видео», обеспечивает удобную работу с заказами и не требует длительного обучения сотрудников.

Запуск партнерской сети ПВЗ станет важной частью дальнейшего развития омниканальной модели «М.видео» и масштабирования собственной логистической инфраструктуры. Компания продолжает активно расширять возможности получения заказов, объединяя онлайн-платформу, розничную сеть и партнерские сервисы доставки и выдачи товаров в единую экосистему.

Развитие сети ПВЗ позволит увеличить доступность сервисов компании для покупателей, сократить сроки получения заказов и сделать процесс покупок еще удобнее для клиентов как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Платформа регистрации партнеров уже доступна на сайте open.mvideo.ru, где предприниматели могут ознакомиться с условиями подключения и подать заявку на открытие собственного пункта выдачи заказов «М.видео».