Пользователи «Яндекса» за пять лет направили на благотворительность свыше 1,6 млрд рублей

«Яндекс» выпустил отчет о результатах работы благотворительного фонда «Помощь рядом» за 2025 г. Компания рассказала не только об итогах 2025 г., но и о том, чего фонд достиг за пять лет с момента своего создания. Об этом CNews сообщили представители фонда «Помощь рядом».

За это время общий объем поддержки НКО составил свыше 2,2 млрд руб. Из них более 1,6 млрд — пожертвования пользователей, а «Яндекса» добавил к этой сумме 673 млн руб.

С начала работы «Помощь рядом» прошла путь от проекта для помощи врачам в период пандемии до благотворительного фонда, который оказывает системную поддержку более чем 600 НКО по всей России. За это время к благотворительным инициативам «Помощи рядом» присоединились свыше 1,6 млн человек: они округляют стоимость заказов в сервисах Яндекса и помогают НКО через платформу прямых пожертвований.

Основной вклад в поддержку НКО внесли пользователи, округляющие стоимость заказов в сервисах «Яндекса»: «Маркете», «Доставке», «Еде», «Лавке», «Такси», «Деливери», «Заправках», «Самокатах» и «Афише». Несмотря на небольшой размер среднего чека — 12,3 руб. в 2025 г. — объем помощи за счет округления превысил 1,5 млрд руб. за пять лет. В самый щедрый день — 27 декабря 2025 г. — пользователи округлили на 2,58 млн руб. У округления есть свои рекордсмены: лидером по количеству транзакций стал пользователь из Ставрополя — за пять лет он округлил 9,6 тыс. раз. А первое место по сумме округлений занял петербуржец, который за весь период округлил более чем на 600 тыс. руб. В топ-10 городов по сумме округлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи и Самара.

Собранные средства помогают благотворительным организациям закупать продукты, медикаменты и товары первой необходимости, организовывать поездки на такси для подопечных, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, отправлять и получать посылки, помогать подопечным найти работу на открытом рынке труда и решать другие повседневные задачи. Например, за пять лет подопечные и сотрудники НКО совершили более 2,23 млн поездок на такси и свыше 38 тыс. раз воспользовались доставкой посылок. А социальную рекламу НКО, созданную благодаря грантам «Помощи рядом», посмотрели больше 20 млрд раз.

«За пять лет нам удалось сделать благотворительность частью повседневной жизни. Мы встроили ее в сервисы «Яндекса» и добились того, что системная поддержка сравнялась по популярности с адресной — ведь автоматические форматы позволяют помогать, не отвлекаясь от повседневных задач. Сегодня с нами 645 проверенных НКО. Вместе мы превращаем технологии и ИИ в эффективные и удобные инструменты помощи. Спасибо пользователям, благотворительным организациям и команде «Помощи рядом» — благодаря всем вам поддержка находит тех, кто в ней нуждается», — сказала директор фонда «Помощь рядом» Ксения Воронина.

Кроме постоянных программ «Помощь рядом» развивает проекты, которые привлекают внимание к благотворительности и рассказывают людям о деятельности фондов. Например, в 2025 г. фонд совместно с «Кинопоиском» запустил проект «Камбэк: помощь рядом», приуроченный к выходу сериала «Камбэк». Он рассказывал об НКО, которые поддерживают людей в трудных жизненных ситуациях.

В честь выхода юбилейного отчета часть средств от продажи «круглых» десертов в «Яндекс Лавке» пойдет на благотворительность — их можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. Кроме того, в «Яндекс Музее» в Москве и Санкт-Петербурге откроется продажа «добрых» футболок — часть выручки также будет направлена на поддержку НКО и их подопечных.

