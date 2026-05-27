CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Цифровизация Системное ПО Навигация
|

Приложение AirLay Control для ОС «Аврора» интегрировано с навигатором «Странник»

Компания «Навикей», разработчик мобильного приложения AirLay Control, проверила интеграцию мобильного приложения для устройств на базе ОС «Аврора» c навигатором «Странник», разработанным компанией ПНППК. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы», разработчика «Авроры».

Навигатор поддерживает работу в режиме офлайн и строит маршруты в самых труднодоступных районах. Задача решена в интересах реализации сценария мобильных обходчиков сетевой инфраструктуры для крупной энергетической компании России.

При запросе пользователя из AirLay Control на построение маршрута до указанного объекта инфраструктуры и последующем выборе предустановленного навигатора «Странник» происходит автоматический запуск навигатора, автоматическая передача местоположения с построением маршрута до выбранного объекта инфраструктуры.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Эта возможность особенно актуальна для сценариев, в которых пользователю AirLay Control нужно проложить маршрут от текущего местоположения до конечной точки, не имея каких-либо внешних ориентиров для определения своего местоположения. Данная функция широко используется сотрудниками для удобства работы.

Оба приложения разработаны на кроссплатформенном фреймворке Flutter для ОС «Аврора». «Открытая мобильная платформа» поддерживает Flutter для быстрого и недорогого портирования мобильных приложений на ОС «Аврора».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290