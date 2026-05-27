Тельцы и Весы в Курганской области чаще других ускоряют интернет в своих смартфонах

В Курганской области поддержали общероссийский тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми нетерпеливыми пользователями оказались Тельцы и Весы. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Интересно, что среди курганцев самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Тельца и Весов. На них приходится около 25% от всех подключений. Больше других текущие возможности устраивают Рыб и Козерогов — они реже других подключают 5G режим.

«Наши абоненты идут в ногу со временем и готовы пробовать услуги, которые делают пользовательский опыт комфортнее и позволяют решать текущие задачи быстрее. По данным исследования, чаще всего оперативная загрузка важна для пользователей, которые пользуются услугами оператора более трех лет и ценят качество связи. Подобрать необходимый набор опций под свои цели всегда можно в личном кабинете или в наших салонах связи — на текущий момент в регионе открыто более 15 салонов в разных населенных пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.