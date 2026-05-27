CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Запущен российский отраслевой портал технологического бенчмаркинга, позволяющий сократить время подготовки отчетов в шесть раз

Ассоциация ФинТех (АФТ) представила первый российский портал технологического бенчмаркинга – Портал исследований и аналитики. Он позволяет клиентам АФТ участвовать в исследованиях рынка по оценке эффективности управления ресурсами ИТ (ИТ-Бюджет), заполняя анкеты и получая отчеты, а аналитикам – проводить исследования без использования программирования (ноу-код), автоматизируя таким образом процесс создания анкет, датасетов и отчетов.

«Портал исследований и аналитики Ассоциации ФинТех – это новое слово в бенчмаркинге и аналитике финтех-рынка и первый подобный российский проект. Цифровизация всех этапов исследования от сбора данных и их обработки до возможности гибкого построения итоговых отчетов позволяет не только значительно ускорить процесс подготовки отчетов – до шести раз, но существенно повысить их точность», – сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина.

Основные особенности портала

Защищенный контур. Хранение и обработка данных конфиденциальны, они не раскрываются третьим сторонам в индивидуальном разрезе.

Скорость. Персональная аналитика доступна в личном кабинете сразу после завершения обработки, без ожидания ручной подготовки.

ИИ-аналитика для всех уровней. Краткий обзор для топ-менеджмента и детальная ретроспектива для операционных подразделений.

Объективность. Стандартизированная методология и автоматизация снижают влияние человеческого фактора.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

В настоящий момент на портале размещено исследование по оценке эффективности распределения ресурсов ИТ (ИТ-Бюджет). Такая аналитика позволяет компаниям оперативно обновлять стратегию ИТ и запускать программы цифровой и ИТ-трансформации, определять направления оптимизации ИТ-разработки и поддерживающих функций.

Первая волна исследования охватила шесть рабочих групп и более 20 компаний-респондентов, рассчитано свыше 40 статистических метрик. В результате подготовлено более 60 отчетов для участников рынка.

Портал исследований и аналитики представлен участникам Ассоциации в рамках закрытого мероприятия на площадке МКБ. Кроме этого, анонсировано проведение новой волны исследования ИТ-Бюджет, впервые весь процесс от заполнения анкеты до получения отчета будет проходить через цифровой портал АФТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290