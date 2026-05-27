Запущен российский отраслевой портал технологического бенчмаркинга, позволяющий сократить время подготовки отчетов в шесть раз

Ассоциация ФинТех (АФТ) представила первый российский портал технологического бенчмаркинга – Портал исследований и аналитики. Он позволяет клиентам АФТ участвовать в исследованиях рынка по оценке эффективности управления ресурсами ИТ (ИТ-Бюджет), заполняя анкеты и получая отчеты, а аналитикам – проводить исследования без использования программирования (ноу-код), автоматизируя таким образом процесс создания анкет, датасетов и отчетов.

«Портал исследований и аналитики Ассоциации ФинТех – это новое слово в бенчмаркинге и аналитике финтех-рынка и первый подобный российский проект. Цифровизация всех этапов исследования от сбора данных и их обработки до возможности гибкого построения итоговых отчетов позволяет не только значительно ускорить процесс подготовки отчетов – до шести раз, но существенно повысить их точность», – сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина.

Основные особенности портала

Защищенный контур. Хранение и обработка данных конфиденциальны, они не раскрываются третьим сторонам в индивидуальном разрезе.

Скорость. Персональная аналитика доступна в личном кабинете сразу после завершения обработки, без ожидания ручной подготовки.

ИИ-аналитика для всех уровней. Краткий обзор для топ-менеджмента и детальная ретроспектива для операционных подразделений.

Объективность. Стандартизированная методология и автоматизация снижают влияние человеческого фактора.

В настоящий момент на портале размещено исследование по оценке эффективности распределения ресурсов ИТ (ИТ-Бюджет). Такая аналитика позволяет компаниям оперативно обновлять стратегию ИТ и запускать программы цифровой и ИТ-трансформации, определять направления оптимизации ИТ-разработки и поддерживающих функций.

Первая волна исследования охватила шесть рабочих групп и более 20 компаний-респондентов, рассчитано свыше 40 статистических метрик. В результате подготовлено более 60 отчетов для участников рынка.

Портал исследований и аналитики представлен участникам Ассоциации в рамках закрытого мероприятия на площадке МКБ. Кроме этого, анонсировано проведение новой волны исследования ИТ-Бюджет, впервые весь процесс от заполнения анкеты до получения отчета будет проходить через цифровой портал АФТ.