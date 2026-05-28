Еще более 4000 пермских семей получили доступ к гигабиту от МТС

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 4000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям от МТС появился у жителей 23 многоквартирных домов в разных районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость в 1 Гбит/с в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с. Такой канал обеспечивает стабильное соединение даже в часы наибольшей нагрузки. Так, несколько пользователей могут одновременно смотреть видео в формате 4К, быстро загружать большие файлы и комфортно общаться по видео. Высокая скорость также создает надежную основу для работы сервисов умного дома — систем безопасности, видеонаблюдения и других.

Список адресов с гигабитной сетью МТС в Перми пополнился жилыми домами на улицах Целинная, 2-я Нейвинская, Пермская, Нейвинская, Косякова, Макаренко, Макарова, Новосибирская, Тургенева, Цимлянская, Комбайнеров, Юнг Прикамья, Подводников, Чайковского, Камчатовская, Каляева, Батумская, Механошина, Шахтерская и Кировоградская.

«Мы видим, что требования пользователей к качеству и скорости домашнего интернета становятся все выше: в квартирах появляется больше устройств, меняются пользовательские привычки. Поэтому мы продолжаем системно расширять гигабитную сеть в Перми, охватывая дома в самых разных районах города. При этом мы понимаем, как важно не переплачивать. Так, объединив цифровые сервисы в один пакет, можно разгрузить семейный бюджет и снизить расходы на связь», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом еще 5500 пермских семей. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.