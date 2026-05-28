CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Inventive Retail Group подключила доставку в 15 тыс. новых ПВЗ

Покупатели магазинов restore:, Samsung Galaxystore и Street Beat, входящих в Inventive Retail Group, теперь могут получать заказы более чем в 15 тыс. пунктов выдачи «Яндекс Маркета» по всей России. Возможность стала доступна благодаря партнерству с «Яндекс Доставкой». Об этом CNews сообщили представители Inventive Retail Group.

Сейчас магазины Samsung Galaxystore работают в 33 городах России, Street Beat – в 27, а restore: – в 21, Подключение к инфраструктуре «Яндекс Доставки» позволяет доставлять заказы более чем в 1 тыс. городов и населенных пунктов, включая Волгоград, Саратов, Смоленск, Ижевск и Тулу, увеличив логистическое покрытие для брендов группы почти в 40 раз.

Покупатели смогут выбирать пункт выдачи рядом с домом, работой или по пути. Это добавляет новый способ получения заказов наряду с действующими вариантами доставки. Для Inventive Retail Group подключение к инфраструктуре «Яндекс Доставки» позволит использовать готовую сеть пунктов выдачи в регионах, где компания не представлена собственными магазинами или логистическими решениями.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«Мы ожидаем, что рост заказов из регионов составит 6%, при этом до 30% из них будет приходится на ПВЗ», – сказал Мирослав Зубачевский, директор по электронной коммерци Inventive Retail Group.

В «Яндекс Доставке» добавили, что использование логистической инфраструктуры позволяет сокращать затраты на доставку и уменьшать сроки получения заказов в отдельных регионах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290