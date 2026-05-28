«МегаФон» запустил 4G в шенкурском посёлке у трассы М-8

Высокоскоростной интернет «МегаФона» впервые появился в посёлке Шелашском Шенкурского округа, расположенном на федеральной трассе в 390 километрах от Архангельска. Инженеры «МегаФона» открыли доступ к связи четвёртого поколения для более чем 600 жителей посёлка и всех проезжающих на этом участке магистрали.

До запуска новой базовой станции в Шелашском уверенно работал только 2G-сигнал: позвонить и отправить короткое сообщение получалось, а вот с мобильным интернетом были сложности. Теперь местные жители и гости посёлка смогут смотреть фильмы онлайн, общаться с близкими по видеосвязи, пользоваться онлайн-банкингом и госпорталами. В зону приёма 4G попали и две соседние деревни — Семёновская и Нюнежская, стоящая на правом берегу реки Ваги.

В зону нового LTE-покрытия попадают также водители и пассажиры, проезжающие по пролегающему здесь участку федеральной автодороги М-8 «Холмогоры. С интернетом до 40 Мбит/c cтало удобнее отслеживать дорожную обстановку, строить маршруты онлайн, оставаться на связи с близкими, скачивать музыку и фильмы в поездку.

Кроме того, в посёлке появилась голосовая связь по технологии VoLTE — собеседника слышно на порядок лучше, а интернет-соединение при разговоре не прерывается.

«Цифровой комфорт в городской среде для нас естественен, но за её пределами не менее важно обеспечить удобный доступ к интернет-сервисам. Мы реагируем на запросы абонентов и поэтапно устраняем оставшиеся пробелы на карте покрытия сети. Инфраструктуру вдоль трассы М-8 развиваем последовательно, и в рамках этой программы новые телеком-объекты появятся также в Холмогорском и Вельском округах», — отметила Татьяна Беляева, директор «МегаФона» в Архангельской области.

Посёлок Шелашский или, как говорят местные, Шелаша — получил своё название в честь притока реки, впадающего в Вагу. В 1644 г. голландец Андрей Виниус основал здесь один из первых чугунолитейных заводов в России, где отливали пушки и ядра. Две таких пушки можно и сегодня увидеть в Шенкурском музее.