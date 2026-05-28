Metro обновила интернет-магазин: органический трафик вырос более чем в 2 раза

Компания Metro обновила платформу metro-cc.ru. Новый сайт, реализованный провайдером e-com & data-решений «Аэро», стал единой точкой входа в цифровую экосистему компании и объединил сценарии для частных и бизнес-пользователей. Об этом CNews сообщил представитель «Аэро».

Metro работает с разными сегментами аудитории — от B2C-покупателей до ресторанов, офисов и владельцев магазинов. Ранее пользовательские сценарии были распределены между разными ресурсами, что усложняло навигацию и снижало эффективность трафика. В рамках проекта стояла задача пересобрать платформу и выстроить понятную логику переходов между сценариями.

В основе новой концепции — подход «сайт как навигация по задачам пользователя». Платформа помогает определить, к какому сегменту относится пользователь, и направляет его в соответствующий сценарий: e-commerce, B2B-сервисы, франшизу или другие направления бизнеса.

Отдельное внимание было уделено сегментации B2B-аудитории и упрощению доступа к специализированным сервисам для бизнеса. Архитектура сайта построена на пользовательских сценариях (jobs-to-be-done), что позволило сократить путь до целевых действий и повысить прозрачность взаимодействия.

В интерфейсе также реализованы новые подходы к работе с контентом. В частности, внедрен формат коротких вертикальных роликов, объединяющий видеоконтент и товарные предложения, что позволяет пользователю переходить к покупке напрямую из просмотра.

По итогам запуска обновленной платформы: трафик на сайт вырос на 64%; органический трафик из поисковых систем увеличился на 183%; глубина просмотра выросла с 7 до 14,5 страниц за визит; время на сайте увеличилось с 6,8 до 12,5 минут.

Новый сайт стал для бренда полноценной цифровой платформой, которая объединяет пользовательские сценарии и создает основу для дальнейшего развития e-commerce и B2B-направлений Metro.