МТС создала комплексную защиту детей в интернете в домашней сети

МТС запустила решения для комплексной защиты детей и подростков в домашней сети — «Родительский контроль» и «Блокировка рекламы». Они в режиме реального времени анализируют и фильтруют содержание сайтов и рекламных баннеров, тем самым создавая безопасную интернет-среду для ребенка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС, 70% российских детей и подростков для доступа в интернет используют домашний Wi-Fi. При этом каждый второй несовершеннолетний сталкивался с видео, содержащим взрослый или жестокий контент, — чаще всего случайно, переходя по безобидным на первый взгляд ссылкам. Новые сервисы МТС с помощью ИИ-фильтров оценивают безопасность сайтов и рекламных объявлений и отсеивают потенциально опасный контент. В результате ребенок получает доступ к защищенному ресурсу.

В основе решений — технологическая платформа, объединяющая более ста алгоритмов искусственного интеллекта. Система анализирует интернет-трафик в реальном времени, мгновенно оценивая безопасность ресурсов, на которые попадает ребенок. Фильтрация встроена в инфраструктуру сети МТС и работает с минимальной задержкой — ребенок не замечает ее, а родителям не нужно обновлять базы или следить за актуальностью защиты.

В отличие от большинства аналогичных разработок, оба решения достаточно подключить один раз в приложении «Мой МТС», и домашняя сеть превращается в безопасную среду для компьютеров и смартфонов. «Блокировка рекламы» очищает сайты от назойливых баннеров, всплывающих окон и сообщений, в которые могут быть вшиты вирусные или фишинговые ссылки. «Родительский контроль» анализирует информацию в интернете и блокирует сайты 18+, ресурсы с опасным контентом, а также страницы, содержащие сцены насилия.

Запуск услуги формирует в России первый комплексный контур безопасности для детей: в начале этого года МТС уже запустила сервис «Безопасный интернет» для мобильной сети, а теперь он дополнен защитой для домашнего Wi-Fi и проводного подключения. Где бы ни находился ребенок — на прогулке, в школе или дома, — он оказывается в защищенной интернет-среде, а родителям для этого не требуется быть техническими специалистами.

«Родители устали от приложений, которые нужно настраивать, обновлять и проверять, поэтому МТС разработала технологические продукты с простым принципом работы. Защита встроена в домашний интернет, не требуя ни от взрослых, ни от детей никаких действий. Подключили услугу и забыли о ней. Это новый стандарт детской кибербезопасности в России, и за ним стоит серьезная технологическая платформа с более чем сотней алгоритмов искусственного интеллекта», — сказал Андрей Бийчук, директор Центра продуктов телеком-технологий МТС.

Решения доступны на тарифах «РИИЛ+», «МТС Дома Отлично», «МТС Дома Хорошо» и «МТС Дома Супер» для всех абонентов в Москве. В первый месяц услуги предоставляются со скидкой 100%, со второго стоимость составляет 99 руб. в месяц. Плата будет списываться с баланса номера абонента в дату подключения услуги. На тарифе «МТС Дома Супер» оплачивать новые решения не потребуется ― стоимость включена в ежемесячный платеж по тарифу.