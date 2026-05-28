МТС запустила переводы за рубеж для физлиц в салонах связи через «Мультитрансфер»

МТС объявила о запуске денежных переводов за рубеж без комиссии для физических лиц в салонах связи компании через платежную систему «Мультитрансфер». Переводы осуществляются на карты иностранных банков или с выдачей наличных в банковских отделениях.

В салонах связи МТС появилась возможность осуществлять мгновенные трансграничные переводы между физическими лицами с зачислением на счета или выдачей наличными. Переводы осуществляются через платежную систему «Мультитрансфер» практически во все государства и территориальные образования мира, включая такие востребованные направления как Китай, Турция, Таиланд, Филиппины, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Киргизия, Молдавия, Казахстан.

Платежная система «Мультитрансфер» – оператор трансграничных денежных переводов, специализирующийся на быстрых переводах для физических лиц. Перевести средства можно по имени получателя, номеру счета или номеру телефона. Получить деньги можно на счет в местном банке или наличными в пункте выдачи. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в валюту выдачи. Средства отобразятся на счете или будут доступны к выдаче в банковском отделении уже через несколько минут. Отправление и выплата денежных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

МТС не взимает комиссию за отправление переводов. Минимальная сумма разового перевода составляет 500 руб., максимальная – 1 млн руб. Всего в течение месяца можно перевести до 3 млн руб.

Также совершать переводы за рубеж можно через приложение «Мой МТС», войти в которое можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. В «Мой МТС» переводить средства можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Абоненты МТС могут совершать переводы даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету.

