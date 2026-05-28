На «WB Ресейл» появилась возможность торговаться

Wildberries (входит в группу RWB) расширила возможности сервиса C2C-продаж «Ресейл». Теперь пользователи платформы могут предлагать свою цену на товары, размещенные в сервисе частных объявлений. Новый функционал уже доступен в мобильном приложении Wildberries для части пользователей и будет постепенно расширяться на всех клиентов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В карточках объявлений появилась кнопка «Предложить цену». С ее помощью покупатель может отправить продавцу собственное ценовое предложение. Продавец же получает уведомление в личном кабинете и может принять предложение, изменить стоимость товара или оставить запрос без ответа.

Если продавец снижает цену товара, все пользователи, которые ранее отправляли запрос на снижение стоимости, получают push-уведомление и могут первыми оформить заказ. При этом обновленная цена становится доступна и другим покупателям платформы.

Покупатель может предложить цену только один раз для одного объявления. Однако если продавец изменит стоимость товара, возможность отправить новое предложение появится снова.

Функция доступна при создании и редактировании объявления — продавец может самостоятельно включить или отключить возможность торга. Новый механизм позволит сократить количество уточняющих вопросов в карточках товаров, повысить прозрачность коммуникации между пользователями и ускорить заключение сделок.

«Мы продолжаем развивать «Ресейл» как удобную площадку для частных продаж внутри платформы. Возможность предложить свою цену делает процесс взаимодействия между продавцом и покупателем более гибким и приближенным к привычным сценариям C2C-платформ. При этом пользователи получают простой и быстрый механизм коммуникации прямо внутри сервиса», — сказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

