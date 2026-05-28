«Почта Mail» запустила новый рекламный мультиформат

«Почта Mail» запустила новый мультиформат рекламы. Объявления размещаются в списке писем и визуально адаптируются под интерфейс супераппа, чтобы пользователи могли увидеть актуальные предложения, не отвлекаясь от основного контента. ML-модели обезличенно анализируют интересы аудитории и размещают там наиболее актуальные предложения для пользователя. Об этом CNews сообщили представители Mail.

По данным аналитиков «Почты Mail», интерес к объявлениям текстово-графического блока растет: с декабря 2025 по апрель 2026 г. кликабельность увеличилась в четыре раза, а конверсия – в 11 раз. При этом наиболее высокий уровень доверия и интереса к данному формату испытывает аудитория в возрасте до 24 лет и старше 45 лет.

«Современный пользователь перегружен рекламой, поэтому один из драйверов успешного продвижения – нативные форматы, которые ненавязчиво встраиваются в контекст с актуальными предложениями. Внедрив мультиформат, мы выяснили, что пользователи замечают и воспринимают текстово-графические блоки как отдельный элемент интерфейса — 80% респондентов отличают ее от последнего письма, при этом 40% не акцентируют на ней внимание. Эти значения и высокие показатели конверсии дают брендам возможность ненавязчиво интегрировать рекламу в привычную среду пользователя», — сказала руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail» Маргарита Волкова.

