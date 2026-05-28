T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi

T2, российский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Краснодарского края и Республики Адыгеи. Услугой могут воспользоваться посетители 46 точек продаж: с ее помощью они останутся на связи в ситуациях, когда мобильный интернет ограничен в целях безопасности. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Т2 обеспечивает свои торговые точки в Краснодарском крае и Адыгее стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами вне белых списков даже в условиях ограничений. Услуга доступна в 46 салонах связи оператора, расположенных в Анапе, Армавире, Ейске, Краснодаре, Крымске, Майкопе, Новороссийске, Сочи и Туапсе.

Наибольшее количество точек, оборудованных бесплатным Wi-Fi, представлено в столице края – это 17 офисов продаж в трафиковых местах Краснодара. Также клиенты Т2 могут воспользоваться услугой в двенадцати салонах оператора в Сочи, в пяти – в Новороссийске, а также в четырех – в Майкопе.

Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал «Госуслуги». Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами и видеосервисами. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности: трафик шифруется для защиты персональных данных пользователей. Воспользоваться Wi-Fi может любой посетитель, а не только клиент T2.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

T2 реализует проект по обеспечению салонов связи бесплатными точками Wi-Fi с начала 2026 г. в регионах, где в целях безопасности вводятся ограничения работы мобильного интернета. В рамках реализации инициативы компания оборудует бесплатной беспроводной локальной сетью свыше 620 торговых точек.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Даже при регулярном расширении белых списков абонентам важно сохранять доступ к широкому спектру цифровых сервисов – рабочих, образовательных и коммуникационных. Предусмотреть все пользовательские сценарии заранее практически невозможно, поэтому T2 предоставляет бесплатный Wi-Fi в офисах продаж как дополнительную возможность иметь доступ к привычным онлайн-ресурсам и решать повседневные задачи даже в периоды ограничений, вводимых в целях безопасности. Для нас важно, чтобы жители Краснодарского края и Адыгеи могли сохранить привычный цифровой комфорт вне зависимости от внешних обстоятельств. Сегодня проект уже реализован в нескольких регионах страны, и мы продолжаем последовательно расширять его географию, в том числе на юге России».

