«Авито Работа»: зарплатные ожидания женщин в креативных профессиях выросли до 38%

В соцсетях набирает популярность тренд Woman in SPAM — ироничное название профессий из сфер Social Media, PR, Advertising и Marketing. Термин стал своеобразным ответом на многолетние стереотипы о «несерьезности» креативных и digital-специальностей. Сегодня именно женщины-специалисты, работающие с контентом, коммуникациями и вниманием аудитории, во многом формируют узнаваемость брендов и влияют на продажи. Аналитики «Авито Работы» изучили, как в период с 1 января по 30 апреля 2026 г., по сравнению с аналогичным периодом 2025, изменились зарплатные ожидания у сотрудниц в профессиях, которые чаще всего ассоциируются с трендом Woman in SPAM. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее заметный рост зарплатных ожиданий среди digital- и креативных профессий зафиксирован у контент-менеджеров — за год соискатели стали ориентироваться в среднем на 48,24 тыс. руб/мес, что на 38% больше по сравнению с 2025 г. Зарплатные ожидания менеджеров по рекламе достигли 44,34 тыс. руб/мес (+30%) , а SMM-специалистов — до 41,9 тыс. руб/мес (+29%).

Положительная динамика наблюдается и в других профессиях, связанных с маркетингом и визуальными коммуникациями. Средние зарплатные ожидания дизайнеров увеличились на 21% и составили 61,13 тыс. руб/мес, для графических дизайнеров — на 15%, до 51,61 тыс. руб/мес. Маркетологи хотят рассчитывать в среднем на 57,93 тыс. руб/мес (+10%), а таргетологи — на 30,56 тыс. руб/мес (+15%).

Важно учитывать, что средние зарплатные ожидания рассчитаны на основе резюме, размещенных на платформе. При этом фактический уровень дохода специалистов может зависеть от региона трудоустройства, профессионального опыта и квалификации, а также формата занятости — многие представительницы креативных профессий работают на проектной, частичной или сдельной основе.

«Тренд Woman in SPAM показывает, что женщины все чаще реализуются в маркетинге, PR и digital-коммуникациях. Это подтверждают и данные платформы: за год число женских резюме в сфере маркетинга, рекламы и PR заметно выросло в ряде регионов страны — например, в Кемеровской области динамика составила +17%, в Астраханской области — +16%, а в Забайкальском крае — +13%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

