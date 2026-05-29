Быстрый, прогулочный или оживленный: «Яндекс Карты» теперь предлагают пешие маршруты под разные ситуации

Пользователи «Яндекс Карт» по всей России теперь могут строить пешие маршруты в зависимости от предпочтений и ситуаций. Как и прежде, «Яндекс Карты» покажут самый быстрый путь, а дополнительно предложат варианты для разных сценариев: например, когда хочется пройти по оживленным улицам или прогуляться в парке и через достопримечательности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Чтобы подобрать персонализированный пешеходный маршрут, достаточно выбрать точки начала и конца пути. «Яндекс Карты» изучат, есть ли по пути парки, можно ли пройти только по оживленным улицам или без лестниц, и предложат пользователю несколько доступных вариантов. Все доступные варианты будут подписаны, поэтому пользователь сможет сразу понять, в чем их особенность, и выбрать наиболее удобный путь.

Например, «Прогулочный» маршрут подойдет, если в выходной хочется пройти через парки, набережные и достопримечательности, а «Оживленный» — чтобы безопасно пройти по незнакомому району без дворов или безлюдных участков. Также на некоторых маршрутах Карты смогут предложить путь «Полегче» — без крутых подъемов — или «Оптимальный», который сочетает в себе быстрый, оживленный и прогулочный.

При возможности «Яндекс Карты» предложат пользователям маршруты «С пандусами», «Меньше лестниц» или «Без лестниц». Такие варианты будут полезны, если нужно пойти куда-нибудь с ребенком в коляске или добраться до отеля с чемоданом.

«Когда мы выбираем пеший маршрут, скорость — не всегда решающий фактор. Например, вечером важнее пройти по оживленной улице, в выходные — через парк, а в путешествии — через главные места города. Обновленная пешеходная навигация — важный шаг к тому, чтобы «Карты» стали помощником, который может не только строить самые быстрые маршруты, но и понимать контекст, чтобы предлагать варианты под каждую конкретную ситуацию», — сказал Руслан Ледовский, руководитель команды навигации в «Яндекс Картах».

За подбор вариантов маршрутов в «Яндекс Картах» отвечает искусственный интеллект. Когда пользователь выбирает пункт назначения, сервис с помощью ИИ анализирует городскую среду: например, наличие парков и скверов, перепады высот, количество лестниц, типы улиц и плотность застройки. «Яндекс Карты» решают, какие варианты пути подобрать для конкретного маршрута, а затем предлагают их пользователю на выбор.

