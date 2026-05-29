Москвичи заранее подготовились к непогоде и отключениям горячей воды

Жители столицы начали заблаговременно готовиться к сезону отключений горячей воды. В мае спрос на водонагреватели вырос на 45% год к году. При этом переменчивая погода этой весной в столице подстегнула спрос и на другую климатическую технику: вентиляторы в мае покупали на 60% чаще, одновременно с этим в три раза чаще приобретали конвекторы для обогрева, выяснили аналитики «МегаФона» на основе данных сервиса по аналитике маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Плановые отключения горячей воды в Москве стартовали в середине мая. На этом фоне москвичи стали активнее покупать технику для автономного нагрева воды. Заказы водонагревателей начали расти в апреле, а к маю увеличились на 47% относительно того же месяца прошлого года. Среди водонагревателей чаще всего выбирали компактные варианты проточных моделей для ванной и кухни.

При этом москвичи все реже нуждаются в помощи при установке мощных бойлеров — с начала года трафик на сайты, предлагающие их покупку и установку, сократился почти на 30%.

Дополнительным фактором для спроса на климатическую технику стали резкие погодные перепады в мае. Так, пик спроса на водонагреватели пришёлся на прохладные дни 5–8 мая — еще до старта плановых отключений горячей воды. Вторая заметная волна продаж пришлась на 17–22 мая: на фоне жары около +30°С градусов резко увеличились заказы вентиляторов, особенно настольных и ручных моделей. В целом за май москвичи приобрели на 60% больше вентиляторов, чем годом ранее. Пиковые значения пришлись на самые жаркие дни: 19–22 мая дневные продажи заметно превышали показатели аналогичных дат 2025 г.

Однако с приходом гроз и ветров выросли продажи обогревателей. В мае число заказов конвекторов подскочило более чем вдвое относительно того же месяца 2025 г. При этом резкий всплеск пришелся на апрель — спрос на такие устройства вырос более чем в три раза. Классические обогреватели (инфракрасные и масляные) в апреле москвичи покупали на 41% чаще, но в январе–мае 2026 г. продажи снизились на 10% по сравнению с тем же периодом 2025 г.

