«Сбер» запустил фонд «БлагоДаря» и платформу «Раз Два» для создания и развития целевых капиталов

«Сбер» объявил об учреждении фонда целевого капитала «БлагоДаря» и запуске платформы «Раз Два» — цифрового сервиса для создания, управления и развития целевых капиталов в пользу некоммерческих организаций. Целевой капитал — механизм долгосрочной поддержки, при котором вложенные средства не расходуются сразу, а инвестируются через управляющую компанию. Полученный доход направляется на развитие социальных проектов, образовательных учреждений, культуры, науки и здравоохранения.

Платформа упростит запуск целевых капиталов и сделает долгосрочную социальную поддержку более доступной как для частных социальных инвесторов, так и для организаций.

Сегодня рынок целевых капиталов в России продолжает расти: в стране зарегистрировано более 400 фондов целевого капитала, а общий объём рынка превышает 200 млрд руб. При этом около 40% всех целевых капиталов связаны с поддержкой образовательных учреждений.

Платформа «Раз Два» берёт на себя юридическое сопровождение, регистрацию и отчётность, помогает с выбором управляющей компании, предоставляет готовую банковскую инфраструктуру и поддержку фандрайзинга через экосистему «Сбера». Ещё недавно открытие целевого капитала занимало много времени и усилий, требовалась экспертиза в юриспруденции, администрировании, взаимодействии с управляющими компаниями и фандрайзинге. «Раз Два» делает этот процесс проще, помогает создавать и управлять целевыми капиталами, поддерживает в привлечении средств через цифровые каналы «Сбера».

Платформа ориентирована как на некоммерческие организации, так и на частных социальных инвесторов — всех, кто хочет системно поддерживать социально значимые проекты.

Артём Алёшкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка, сказал: «Люди всё чаще хотят не просто помогать, а участвовать в долгосрочных изменениях. С платформой ″Раз, Два″ это становится возможным: мы создали инфраструктуру, которая помогает быстро открыть целевой капитал и сосредоточиться на главном — поддержать школы, больницы, вузы и другие некоммерческие организации».

Юлия Ульянова, генеральный директор фонда «БлагоДаря», отметила: «С ″Раз Два″ создание целевых капиталов становится понятным и прозрачным процессом, давая качественно новые возможности для их развития. Наша задача — помочь социальным организациям получить этот удобный инструмент долгосрочного развития».

Платформа также предусматривает верификацию участников, прозрачную отчётность и контроль движения средств, которые передаются управляющей компании. Участник получает доступ к личному кабинету и необходимым данным по операциям и отчётности. С помощью платформы социальные организации смогут направлять доход от целевых капиталов на своё развитие: обновление инфраструктуры, запуск образовательных программ, финансирование научных исследований, закупку оборудования и реализацию социальных проектов.