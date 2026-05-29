CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

SpaceWeb ускорил облачную среду для Python-разработки

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил каталог готовых решений для VPS серверов новыми сервисами для поддержки веб-фреймворков FastAPI и Flask. Это важный шаг для Python-сообщества: разработчики и веб-студии теперь могут разворачивать проекты на этих фреймворках буквально в пару кликов, пропуская этап ручной настройки программной среды. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Теперь при создании сервера можно выбрать один из двух популярных веб-фреймворков и начать писать код без ручной установки зависимостей, настройки веб-сервера и прочей рутины. FastAPI подходит для высокопроизводительных API с асинхронной обработкой запросов и автоматической валидацией данных. Flask чаще выбирают для легковесных веб-приложений, прототипов и небольших проектов, где важна простота старта.

Обновление связано с растущим спросом на подготовленные среды для разработки. По данным SpaceWeb, интерес к готовым VPS-решениям за год вырос на 62%. VPS серверы разработчики активнее используют не только для размещения готовых сайтов и ИТ-проектов, но и как стартовую среду для разработки, обучения и быстрых экспериментов.

Наиболее востребованной категорией среди готовых решений стал Docker: на него приходится 51% спроса, на веб-фреймворки — 27%, на базы данных — 13%, а 9% занимают инструменты для развертывания и инфраструктурных задач. Разработчики выбирают скорость, и тренд очевиден: ручная настройка окружения постепенно уходит в прошлое, уступая место готовым облачным средам.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Разработчики все чаще хотят быстрее переходить от идеи к рабочему прототипу, не тратя время на рутинную настройку окружения. Поэтому растет интерес к готовым решениям — от Docker до веб-фреймворков. Добавление FastAPI и Flask продолжает эту логику: Python остается одним из востребованных языков для веб-разработки и быстрых MVP, а готовый образ помогает быстрее начать работу с проектом», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Всего в каталоге SpaceWeb собрано более 40 готовых решений — от панелей управления до систем мониторинга и баз данных. Хостинг-провайдер планирует расширять библиотеку сервисов, добавляя те инструменты, которые действительно нужны ИТ-командам для быстрой разработки и развертывания инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290