CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще

В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще. Об этом CNews сообщили представители Минцифры

Библиотека цифрового контента — это бесплатный сервис с качественными образовательными материалами в электронном виде. Он помогает сделать обучение интереснее, проще и удобнее. Сейчас библиотеку используют уже 2,9 млн учителей и учеников. Число обращений к материалам достигло 31,2 млн. В 2026 г. сервисом стали пользоваться в два раза чаще, чем годом ранее.

Кто пользуется сервисом: 0,15 млн — учителя; 2,75 млн — ученики.

Учителя российских школ, у которых есть учетная запись на «Госуслугах» и доступ к региональному электронному дневнику, могут подобрать материалы в соответствии с учебной программой. Их можно использовать на уроке или назначать детям в качестве домашнего задания. Ученики могут открыть задания через приложение «Госуслуги Моя школа».

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией
Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией Российские ПАКи нового поколения

Особенности сервиса: контент соответствует федеральным образовательным стандартам и федеральным программам; материалы удобно открывать по QR-коду; продолжительность контента ограничена с учетом времени, которое ученик может провести за компьютером.

Использование сервиса — добровольное. Школы и педагоги сами выбирают, когда и как применять материалы в учебном процессе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290