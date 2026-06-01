CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика Buzzoola: семейный доступ в онлайн-кинотеатр для 39% россиян важнее цены подписки

Выбирая онлайн-кинотеатр, россияне ориентируются не столько на стоимость, сколько на удобство использования сервиса для всей семьи. По данным исследования Buzzoola (входит в «МТС AdTech»), семейный доступ оказался главным фактором для 39% респондентов. Отсутствие рекламы важно для 32% участников опроса, цену ключевым критерием назвали только 19% россиян.

Семейный доступ в приоритете у 40% женщин и 37% мужчин. Особенно высок интерес к этой опции у мужчин в возрастном диапазоне 45–54 лет (31%) и у женщин 18–24 и 45–54 лет, 46% и 27% соответственно. Обращают внимание на наличие детского профиля 15% участников опроса.

Основным триггером для подписки россияне называют интересный контент и наличие конкретного фильма — по 22%. Разнообразие каталога важно для 15%. А вот эксклюзивный контент оказался в конце списка приоритетов. Только 11% россиян выбирают сервис ради уникальных фильмов и сериалов.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Действующая подписка на онлайн-кинотеатр есть у каждого четвертого участника опроса (26%). На единственный онлайн-кинотеатр подписаны 13% россиян, две подписки оформлены у 5% аудитории, а три и более — у 8% респондентов.

«У 74% россиян пока нет подписки на онлайн-кинотеатры, и это не проблема — это потенциал. Важно, что цена не является камнем преткновения: только 19% называют ее ключевым фактором выбора. Мы видим запрос аудитории на удобство, персонализацию и возможность смотреть контент вместе с детьми — это зона, где рынок может кратно нарастить проникновение подписок в ближайшие 2-3 года. Рынок будет расти не за счет скидок, а за счет качества пользовательского опыта и семейных сценариев», — сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Информсистемы госорганов защитят криптографией

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290