CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«Магнит» и «Авито Реклама» запустили совместное решение для продвижения брендов

«Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера, и «Авито Реклама» объявили о партнерстве. Теперь бренды могут запускать рекламные кампании на «Авито» через «Магнит ADS», а также связывать размещения с продажами в розничной сети. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Показывать кампании можно как сегментам аудитории «Авито», так и 92 млн держателям карт программы лояльности «Магнита» – «М+», которые также являются пользователями российского сайта с объявлениями. Для этого используются таргетинги обеих площадок. После клика по рекламе аудитория переходит в приложение «Магнит: акции и доставка» или в другие цифровые сервисы бренда.

«Магнит ADS» сопоставляет рекламный контакт с фактическими покупками и предоставляет аналитику по результатам кампаний: доступны sales lift и brand lift отчеты, а также аналитика по другим маркетинговым метрикам.

В рамках пилотного запуска «Магнит ADS» совместно с брендом из категории «Шоколад» запустил кампанию в кабинете «Авито Рекламы», в рамках которой пользователи могли перейти в приложение «Магнит: акции и доставка». По итогам недельного размещения дополнительные продажи бренда выросли на 47 п.п. по сравнению с ближайшим периодом до начала кампании. Это в четыре раза выше результатов на других площадках.

«Вместе мы сделали шаг к построению открытой retail media экосистемы, где рекламодатель получает прозрачную связь между коммуникацией и продажами. Это отличная возможность для поставщиков масштабировать рекламные кампании», — Людмила Марлье, директор «Магнит ADS».

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«На динамично развивающемся рынке необходимо не только запускать новые инструменты, но и работать над созданием партнерских решений, которые позволяют рекламодателям быстрее и эффективнее добиваться высоких результатов. Вместе с «Магнит ADS» мы разработали инструмент не только для расширения трафика, но и для оценки влияния кампании на продажи в розничной сети. Такая синергия обеспечивает доступ к новым аудиторным сегментам, которые раньше были недоступны для клиентов отдельно взятой рекламной платформы. Это еще один важный шаг в сторону масштабирования перформанс подхода на нашей площадке», — Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

Новый инструмент уже доступен брендам — поставщикам «Магнита».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Информсистемы госорганов защитят криптографией

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290