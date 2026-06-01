Маркетплейсы оказались самым популярным местом покупки товаров для маленьких детей — исследование RWB

Для родителей, которые воспитывают маленького ребенка, наибольшую ценность приобретают не нишевые или редкие решения, а товары, которые снимают часть ежедневной рутины или помогают организовать мобильность и занятость ребенка. При этом во время покупки важна информация о товаре и понятность выбора, что усиливает роль маркетплейсов как канала, где имеет значение не только ассортимент и цена, но и понятная навигация. К таким выводам пришел сервис «RWB Исследования» в ходе исследования, проведенного по заказу Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) к Международному дню защиты детей. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В опросе приняли участие более 1600 человек, у которых есть хотя бы один ребенок до 18 лет. Респонденты с детьми до 3 лет оценивали свой текущий опыт, а родители с детьми постарше вспоминали этот период. Такой подход позволил оценить не только актуальные потребности родителей малышей, но и то, какие решения запоминаются как действительно полезные спустя время.

Только 25% опрошенных оценивают период ухода за ребенком до трех лет как легкий, а 10% регулярно сталкиваются со сложностями. Большинство же (64%) воспринимают этот период как переменную нагрузку. Это показывает, что ключевой запрос родителей связан не столько с разовым решением проблемы, сколько с необходимостью в постоянной поддержке в повторяющихся бытовых ситуациях.

По данным исследования, основные трудности родителей — нехватка времени на себя, отдых или домашние дела (58%), необходимость справляться без помощи других взрослых (35%) и занять ребенка, чтобы высвободить себе немного времени (33%). Отсюда и незакрытые потребности родителей: чаще всего им не хватает решений, которые помогли бы найти это самое время (29%), занять малыша (26%), а также справляться без помощи других взрослых (24%). А каждый пятый родитель (21%) признается, что ему не хватает понимания, какие товары действительно нужны для конкретного возраста или ситуации.

В ответе на открытый вопрос, какого именно товара или решения им не хватает, чаще всего респонденты называли не сам товар, а помощь и поддержку (14%): няню, бабушек, мужа или других взрослых. Среди конкретных товаров и решений родители также отмечают радио- и видео-няни (9%), деньги / финансовую поддержку (8%), игрушки для развития и развлечения (7%), а также шезлонги, качели и люльки (7%). Таким образом, родители ищут решения, которые помогают контролировать состояние ребенка, занять или успокоить его и хотя бы частично освободить время взрослого.

Наиболее ценными родители считают те категории товаров, которые помогают им на ежедневной основе, закрывают базовые и регулярно повторяющиеся потребности. В первую очередь это средства для гигиены, купания и ежедневного ухода (73%), товары для занятости, игры и развития ребенка (70%), а также товары для прогулок, переноски и поездок (57%). Далее следуют товары для кормления и грудного вскармливания (44%) и товары для сна и детской комнаты (39%).

Если говорить о конкретных товарах, которые сильнее всего упрощают жизнь с маленьким ребенком, то самыми полезными оказываются подгузники (40%), коляска, прогулочная коляска (22%), развивающие игрушки (15%), влажные салфетки (14%) и игрушки для самостоятельной игры (12%). При этом такие товары решают разные задачи: если подгузники и влажные салфетки в первую очередь помогают упростить ежедневный уход (65% и 66% соответственно), а коляска облегчает прогулки и поездки (75%), то развивающие игрушки и игрушки для самостоятельной игры помогают занять ребенка (75% и 74% соответственно).

Что касается каналов покупки, то для родителей, у которых сейчас есть дети до 3 лет, самым популярным местом приобретения необходимых товаров являются маркетплейсы (81%). Те же родители, кто вспоминал прошлый опыт воспитания малышей, чаще говорят об офлайн-покупках (69%), а с маркетплейсами сталкивались реже (31%). Это говорит о растущей популярности онлайн-площадок как самого привычного способа быстро закрывать повседневные потребности. При этом 65% опрошенных считают, что маркетплейсы сильно помогают сделать родительство проще, еще 30% говорят, что они «скорее помогают». Во многом это связано с тем, что, по мнению 93% родителей, когда товары хорошо описаны, понятны и легко сравниваются, выбирать решения для ребенка становится проще.

«Первые три года жизни ребенка — это период высокой бытовой нагрузки, где родителям особенно важны время, поддержка и понятные решения. Как показало исследование, самыми ценными оказываются товары, которые помогают в регулярных сценариях: уходе, прогулках, кормлении, сне, безопасности и занятости ребенка. При этом родители ждут от рынка не только широкого ассортимента товаров, но и помощи в выборе: понятной информации, сравнения, рекомендаций и быстрого доступа к нужным решениям», — сказали аналитики сервиса «RWB Исследования».

«Исследование показывает: родители особенно ценят не самые сложные или технологичные товары, а те, которые становятся частью повседневной жизни семьи. Подгузники, коляски, развивающие игрушки, товары для ухода фактически работают как товары-помощники — снимают часть ежедневной нагрузки. Для производителей это меняет сам подход к продукту: детский товар конкурирует не только ценой, дизайном и функциями, а своей реальной полезностью в жизни семьи. Выигрывают решения, которые родитель быстро понимает, регулярно использует и готов рекомендовать другим», — сказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.