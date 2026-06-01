Выпускник Детского технопарка «Альтаир» создал меню в дополненной реальности для ресторанов

Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученик 11 класса школы № 814 Кирилл Климов, разработал Android-приложение, которое позволяет увидеть блюда из ресторанного меню в объемной 3D-проекции. Вместо плоской картинки гость может рассмотреть заказ со всех сторон, повернуть на 360 градусов и детально оценить порцию. Проект решает давнюю проблему посетителей: когда не понятно, что именно ты заказываешь по скудному описанию и условной фотографии. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Каждый, кто хотя бы раз заглядывал в ресторанное меню, сталкивался с ситуацией: блюдо на картинке выглядит аппетитно, а приносят нечто совсем другое. Кирилл Климов предлагает устранить эту неопределенность с помощью дополненной реальности. Созданное им приложение позволяет навести камеру смартфона на меню и увидеть объемную трехмерную модель блюда, которую можно вращать и рассматривать со всех сторон. Технология PBR (Physically Based Rendering) учитывает физические свойства света и материалов, благодаря чему изображение выглядит максимально реалистично.

Работа над проектом проходила в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА и включала полный цикл разработки: от анализа потребностей пользователей до создания работающего приложения. Кирилл спроектировал интерфейс в Figma, создал 3D-модели блюд в Blender, нанес текстуры, а затем написал код в среде Visual Studio Code и собрал все в единое приложение на платформе Unity 3D с использованием модуля Vuforia для дополненной реальности. Тестирование проводилось не только наставниками, но и фокус-группой из друзей и одноклассников — чтобы оценить удобство интерфейса с точки зрения обычного пользователя.

На текущем этапе создано работоспособное Android-приложение с тремя демонстрационными 3D-моделями блюд. В планах разработчика — расширить базу до полного меню, добавить анимацию приготовления и систему персональных рекомендаций.

Руководителем проекта выступил преподаватель Детского технопарка «Альтаир», сотрудник Института информационных технологий РТУ МИРЭА Денис Петренко. Он отмечает, что Кирилл прошел все этапы создания реального продукта: «Кирилл провел исследование аудитории, спроектировал интерфейс, создал 3D-модели, написал код и протестировал приложение на реальных пользователях. Такой комплексный подход — уровень начинающего профессионала».

Высокую оценку проекту дал и ректор университета. Станислав Кудж подчеркнул практическую значимость разработки: «Проект Кирилла — отличный пример того, как Детский технопарк «Альтаир» помогает школьникам превращать идеи в готовые цифровые продукты. AR-меню решает реальную задачу ресторанного бизнеса: повышает наглядность, сокращает время выбора и улучшает впечатление гостя. Такие проекты показывают, что наши выпускники готовы создавать коммерчески перспективные решения ещё до окончания школы».

Сейчас Кирилл планирует провести масштабное тестирование с реальными посетителями и подготовить приложение к внедрению в заведениях общественного питания.