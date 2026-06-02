2ГИС обновил поиск гостиниц и отелей

2ГИС обновил поиск и выбор отелей. Теперь гостиницы, базы отдыха и апартаменты можно выбирать не только по расположению, цене и рейтингу, но и по атмосфере. Пользователи могут легко находить места под настроение. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Устроить свидание с красивым видом или отдохнуть в тишине на берегу озера — теперь в 2ГИС за пару кликов можно найти отели и по таким запросам. В разделе «Пожить» на главном экране поиска появился новый раздел фильтров — «Вайб». Он позволяет отбирать варианты на основе эмоциональных характеристик, которые часто сложно описать стандартными параметрами. Алгоритмы анализируют описания заведений, отзывы и фото и предлагают места, наиболее подходящие под конкретный запрос.

Отели можно выбирать, используя тематические вайб-фильтры, учитывая компанию, с которой собираетесь на отдых (семейная поездка или романтика для двоих), цель поездки (деловой настрой или отдохнуть от суеты) или досуг во время отдыха: поймать виды, поближе к воде или в бассейн под небом. Отдельный фильтр «Эстетика и стиль» создан для тех, кому важно выбрать красивое место.

«Вайб-фильтры в «Пожить» — это следующий шаг в развитии ИИ-поиска в 2ГИС. Мы видим, что пользователи хотят выбирать не только по цене, а по ощущениям. Например, осенью 2025 г. мы добавили вайб-фильтры в рубрику «Поесть» — поиск мест с их помощью увеличил точность выбора заведения на 20%. Такие фильтры особенно важны для путешественников, которые ищут не просто ночлег, а впечатления», — отметила Мария Семенова, продакт-менеджер «Поиска» в 2ГИС.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно ввести в поиске запрос, связанный с размещением (например, «отели», «гостиницы», «глэмпинги»). В выдаче появится дополнительный раздел в фильтрах — «Вайб». При клике на него откроется список из восьми настроений.

Вайб-фильтры в рубрике «Пожить» доступны в городах-миллионниках и в Сочи в актуальной версии 2ГИС на iOS, Android и в веб-версии сервиса.